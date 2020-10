Hasta aquí mi reporte: Asaltan a reportero en plena transmisión de noticiero

El trabajo de un reportero es peligroso en muchos sentidos. La labor de estos profesionales del periodismo implica arriesgar su integridad en diversas ocasiones. Ellos deben estar en el lugar de la noticia sin importar los riesgos que pudieran existir en determinado sitio.

Ejemplo de ello fue un enviado especial de la cadena Telenueve en Argentina. El reportero se preparaba para hacer un enlace justo cuando fue víctima de la delincuencia en un barrio cercano a la ciudad de Buenos Aires. Por supuesto, la gente de dicho canal de televisión ha condenado los hechos.

El reportero Diego de Marco de Telenueve se preparaba para comenzar un enlace desde la localidad de Sarandí, esto a las afueras de Buenos Aires. Las imágenes compartidas por el canal muestran al periodista alistándose -con cubrebocas puesto, celular y micrófono en mano- para salir en vivo.

De Marco volteó un par de veces hacia su espalda para intentar ubicarse a la distancia correcta de su camarógrafo, tal vez con la confianza de que no pasaría nada extraño en ese momento. Pero el reportero no sabía lo que desafortunadamente le esperaba.

Un hombre se acercó al reportero y rápidamente le arrebató el celular que traía en la mano. Posteriormente, el asaltante salió corriendo y se metió en un callejón cercano mientras el reportero corría para intentar alcanzarlo. Sin embargo, no pudo dar con el sospechoso.

Luego del suceso, algunos conductores de la cadena Telenueve condenaron los hechos en los que Diego de Marco fue víctima. “Laboro con el teléfono yo”, dice el reportero en la grabación que dicho canal de televisión compartió en redes sociales.“¡Devolvé el teléfono, hey!” se escucha cuando observa al joven escapar.

“Fijate con qué facilidad… Esta no es la primera vez que lo hacen, lo tienen muy bien estudiado”, indica el conductor Daniel Navarro al ver las imágenes del video. El presentador además advirtió que esa seguro una manera típica de robar en esa zona.

Tanto Daniel Navarro como su compañera, la conductora Romina Lachmann, hicieron énfasis en el actuar de las personas que estaban alrededor. El video también muestra a algunos niños en la zona quienes tras el robo al reportero, entran al mismo callejón por donde entró el asaltante, esto con la idea de identificarlo o saber hacia donde se dirige.

“Mucha gente no puede trabajar si no tiene el celular… Esto genera mucha empatía porque esto le pasa a la gente todo el tiempo y en cualquier lugar. Es algo que veo todos los días, me pasa a mí, le pasa al que viaja a lado, le pasa al que se paró en un semáforo… Realmente es una situación tan cotidiana que indigna“, concluyó Navarro.