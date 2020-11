Más vale prevenir: Reportero 'protege' su micrófono con.... ¡¿un condón?!

Desde que el coronavirus se convirtió en pandemia, nos han advertido las diversas medidas que hay que seguir para evitar cualquier tipo de contagio. Y como dicen por ahí, más vale andar prevenidos y no jugarle al brgs listo en estos tiempos tan complicados, pero hay algunos que de plano buscan lo que sea con tal de estar protegidos hasta los dientes, como el caso de este reportero que tiene un método bastante peculiar para proteger su micrófono.

Hace unos días se hizo viral esta historia que solamente se podría ver en nuestro México mágico, y tiene como protagonista a un corresponsal de una de las televisoras más queridas de nuestro país, Televisa. Resulta que esta persona fue a entrevistar a Samo, que si no tienen el gusto de conocerlo es uno de los exintegrantes del grupo Camila; sí, esos que cantaban algunas rolas que fueron hits en la radio y que a veces escuchábamos hasta en la sopa.

Como cuando le pones un condón a tu micrófono

En un video publicado por el propio cantante en su cuenta de TikTok, se puede ver al reportero preguntándole un montón de cosas. Sin embargo, no llamó la atención por sus preguntas tan interesantes, sino por la curiosa forma en que cuida el que quizá sea su instrumento de trabajo más importante: el micrófono, pues para evitar cualquier bronca con el coronavirus o contagio, prefirió ponerle un condón por si las moscas.

Sí, así como lo leen, forró su micro con un preservativo de látex y por supuesto que esto no pasó desapercibido. El propio Samo bajita la mano le cargó carrilla al corresponsal diciendo “hay que protegerse siempre” y sí, tiene razón pero ¿era necesario llegar hasta estos extremos? ¿Alguien quiere pensar en aquellas almas que se quedaron sin hacer el delicioso por culpa de este micrófono? En fin, acá les dejamos este momentazo que por supuesto, no se pueden perder:

Más vale andar al tiro… hasta con los micrófonos

Exagerado o no, lo cierto es que México actualmente está pasando por una etapa complicada por el coronavirus. Hasta el 29 de noviembre, la pandemia lamentablemente se ha cobrado la vida de 105 mil 459 personas y por si esto no fuera suficiente, la saturación de hospitales así como el cierre de negocios han hecho que no veamos pa’ cuando se acabe la pandemia, y mucho menos que podamos salir libremente a la calle.

Es por todas que ante todos estos sucesos, ahora más que nunca es necesario no bajar la guardia con las mediadas para prevenir y evitar cualquier tipo de contagio, aunque eso implique tener que usar un condón en cada uno de los micrófonos así como lo hizo este reportero. En fin, esta es una de esas historias bizarras que nos trajo el COVID-19 y que por supuesto, solamente podrían pasar para cerrar este extraño 2020.