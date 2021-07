Policías rescatan a una bebé que quedó atrapada debajo de un coche

La ciudad de Nueva York se conmocionó en los recientes días tras el desafortunado suceso que tuvo lugar en las inmediaciones de Yonkers. Un hombre en aparente estado de ebriedad, perdió el control de su automóvil y embistió a una mujer con su bebé en brazos justo cuando cruzaba la calle.

El accidente fue de tal magnitud, que el coche arrastró a la persona antes mencionada junto con su hija hacia una peluquería, donde el vehículo terminó por estrellarse. De inmediato, policías y otros habitantes de la zona se pusieron manos a la obra para rescatar a la menor, que había quedado atrapada debajo del auto.

Hombre atropella a mujer a su hija de ocho meses

Los hechos ocurrieron el pasado viernes, 23 de julio cerca de las 8:00 am. Justo como se aprecia en un video recogido de una cámara de seguridad, una mujer cruzaba la vialidad de Lake Avenue tranquilamente con su bebé de apenas 8 meses.

Justo cuando ella se encontraba a mitad de la calle, un coche modelo Hyundai Elantra salió de uno de los cruces, dio la vuelta y aceleró para luego perder el control y arrollar a la mujer que llevaba a su pequeña hija en brazos. El conductor, identificado como David Poncurak de 43 años, estaba en presunto estado de ebriedad.

Justo como se aprecia en las imágenes, la mujer de 36 años y la bebé fueron arrastradas sobre el cofre del coche hasta la peluquería donde el vehículo terminó por impactarse. De inmediato, las personas cercanas al lugar y algunos policías se pusieron en acción pues la menor había quedado atrapada debajo de auto.

Policías rescatan a la bebé

Tal como lo recapitula New York Post, los oficiales Paul Samoyedny y Rocco Fusco -que se encontraban en el local vecino- llegaron a la escena y movilizaron la asistencia para sacar a la bebé. En el video se aprecia cómo los uniformados lideran las acciones junto a otros ciudadanos para intentar levantar el coche y rescatar a la niña.

Y lo lograron. “Afortunadamente, dos oficiales veteranos de Yonkers estaban desayunando en el lugar de al lado y rápidamente tomaron medidas junto con los miembros de la comunidad para rescatar a una niña atrapada debajo del vehículo y ayudar a su madre. Las acciones tomadas son nada menos que heroicas”, dijo en un comunicado el comisionado de la policía local, John Mueller.

El reporte médico indica que la madre sufrió una fractura de fémur mientras que la pequeña de 8 meses tiene una fractura de cráneo y varias quemaduras de tercer grado en la espalda y extremidades. Por el momento, se reportan estables y en tratamiento. Por su parte, el conductor del vehículo permanece en la cárcel acusado de acusado de conducir en estado de ebriedad, operación agravada sin licencia de un vehículo y asalto vehicular.

Debido a que las imágenes son fuertes y pueden afectar la sensibilidad de algunos lectores, pedimos discreción al momento de ver el video.