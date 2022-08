Es día de ponerse bien vivo y entrarle a un buen reto visual, uno de esos que los pondrá realmente a prueba además de que los tendrá bien entretenidos un rato. ¿Se rifan o qué onda?

Ya están… Pues bien, el desafío de ahora es encontrar cuatro cangrejos que están bien escondiditos entre un montón de langostas. Uhhhh, sí está bien mendigo el reto, pero sabemos que lo van a lograr.

Ilustrativa. Foto: Nickelodeon.

Encuentra a los cangrejos entre las langostas

Pues venga, que se arme el reto visual. Una vez más, les traemos una imagen de nuestro querido ilustrador Gergely Dudás, a quien seguro ya conocen mejor como “Dudolf” pues ya antes les hemos traído algunos de sus geniales trabajos.

Y este no es la excepción. Nomás que no se confíen porque neta que no está tan sencillo (se los decimos por experiencia). Como les contábamos, el asunto es hallar cuatro cangrejos que están bien camuflados entre las langostas de esta foto.

Como la verdad no está nada papita el reto, pero queremos que se ponga bueno el asunto, súmenle al reloj unos 40 segunditos. Con calmita, dense su tiempo para comenzar y arranquen.

Aquí la imagen del reto visual. Foto: Dudolf.

Aquí la solución al reto visual

¿Qué tal les fue? Ah, verdaaaaad. Les dijimos que la cosa no estaba sencilla. Échenle de nuevo, no se rindan que a lo mejor sale a la segundo a la tercera (repetimos: lo decimos por experiencia, jeje). Ya si no se pudo, aquí les dejamos la solución al reto visual.

Si les gustan este tipo de desafíos para pasar el rato, EN ESTE ENLACE les mostramos otros más que les hemos traído acá en Sopitas.com antes. También no olviden compartirlos con sus conocidos.

Ahí nos vemos en el próximo reto.

Aquí la solución del reto. Foto: Dudolf.