Si de algo estamos bien seguros, es que Halloween es una de las celebraciones más emocionantes del año. Y es que prácticamente se siente ese buen ambiente de la ‘época halloweenesca’ en todos lados… hasta en el reto visual que les traemos en esta ocasión.

Como siempre, les traemos un desafío cool de esos que los van a entretener durante un buen rato. Pues a darle… ¿pueden encontrar a los tres fantasmas escondidos entre un montón de pandas?

Imagen ilustrativa. Foto: Pixabay.

Aquí el desafío de los pandas y los fantasmas

Sabemos acá en Sopitas.com que a muchos de ustedes, queridos lectores, les encanta entrarle a un reto visual chido de vez en cuando. Y este no va a ser la excepción, desde luego.

Una vez más nuestro ilustrador favorito, el rifado Gergely Dudás (Dudolf), compartió una imagen de sus famosos seek-and-find con un detalle de Halloween para aprovechar la festividad. Y bueno, como dijimos, la misión es hallar en la siguiente imagen a tres fantasmas entre los pandas.

La neta es que no está nada facilito como parece, pero esto se trata de meterle emoción. ¿Les late si intentan resolver el reto en menos de 30 segundos? Venga, rífense como los grandes.

Foto: Dudolf

Aquí la solución al reto visual

Se los advertimos: el reto visual de los pandas y los fantasmas no estaba nada sencillo. Si no pudieron a la primera, no se desanimen e inténtenlo de nuevo… Ya si de plano no se pudo, acá abajito les dejamos la solución.

Recuerden que si les laten este tipo de retos visuales, pueden encontrar más de los que les hemos traído anteriormente POR ACÁ. Y obvio, no olviden pasárselos a sus amigos y conocidos para que también le entren. Nos vemos en el próximo desafío.

Foto: Dudolf