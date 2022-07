Éntrenle al reto visual y encuentren al oso entre los gatitos

¿Ya se cansaron de ver puros memes y de darle para arriba y abajo a la pantalla del teléfono? Sí, aunque no lo crean, la gente se aburre de eso. Así que un buen reto visual para calar el sentido de la vista y la atención al detalle no parece mala idea.

El desafío que les traemos en esta ocasión se ve sencillito, pero aguas porque tiene lo suyo. La cosa es encontrar a un oso que está escondido entre todos los gatitos de la imagen que les mostramos más abajo.

Foto: Especial.

Aquí el reto visual del oso entre los gatos

Veamos cómo andan de agilidad mental y toda esa onda. Para ello, acá les traemos un reto visual de esos que sabemos que les gusta armar de vez en cuando. Y como dijimos, aunque se ve bien fácil, no lo es.

Nos encontramos esta imagen por ahí en redes sociales y está buena para ponerse a prueba y para que se la manden a sus amigos. ¿Pueden encontrar al oso entre los gatitos? Como sabemos que se rifan en estos desafíos y para ponerle más emoción, intenten completar el reto en menos de 20 segundos (o ahí pónganle ustedes su limite de tiempo).

Estén muy atentos a los detalles porque si bien todas las figuras se parecen, hay algunas señas muy específicas para identificar al oso. ¡Rífense!

Foto: Especial.

Va la solución

¿Qué tal les fue? ¿La armaron o estuvo medio denso? No hay bronca, sabemos que no estaba tan fácil (se los advertimos) Dense otra chance e inténtenlo de nuevo, incluso pueden ponerle un poco más de tiempo al reloj para que no haya falla.

Y si ya de plano no le hallan, aquí abajito les dejamos la solución al reto visual. Si les laten todos estos desafíos, POR ACÁ encuentras más de ellos en nuestro sitio. Y ya se la saben, pásenselos a otras personas para ver si se la rifan.

Foto: Especial.