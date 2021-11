¿Puedes encontrar al pequeño hombre de nieve en este reto visual?

¡Qué onda! Sí, ya sabemos que de repente se cansan de ver puros memes en redes sociales, así que es justo y necesario entretenerse en otra cosa. Ahora, les traemos un reto visual bien cool aprovechando que ya se siente el frío de las fechas decembrinas junto con la Navidad.

Bienvenidos al desafío pues… en esta ocasión veremos si pueden encontrar al pequeño hombre de nieve entre los copos en forma de estrellas y caritas felices. Como siempre, de una vez les advertimos que no está nada sencillito esto, pero sabemos que se la van a rifar.

Encuentra al hombre de nieve en este desafío

¿Listos para el reto visual del día? Veamos que tan pilas andan, a ver si es cierto. Nuevamente, les traemos una imagen creada por ilustrador húngaro Gergely Dudás, a quien muchos reconocerán mejor bajo el pseudónimo de Dudolf.

Pasen a ver si pueden hallar la figura del pequeño hombre de nieve entre los copos y más. Ya saben que acá nos gusta traerles retos visuales chidos y nada facilitios, así que para ponerle emoción, intenten realizarlo en menos de 30 segundos. ¿Le entran o les da frío? ¿Sí se rifan? Vaaaaa, acá les dejamos el reto.

Acá la solución al reto visual

¿Cómo les fue con el reto visual? ¿Si pudieron? Les dijimos que no estaba nada sencillo, pero no se desanimen. Si no pudieron a la primera, la segunda -o la tercera- es la vencida. Échenle otras vez un vistazo a la imagen de arriba, ¡ustedes pueden!

Si ya de plano no se pudo, a continuación les dejamos la solución al desafío del hombre de nieve. Recuerden pasarle este reto a sus amigos, familia, el novio, la novia o a quien ustedes deseen. Si le quieren entrar a más desafíos de este tipo, POR ACÁ pueden encontrar muchos más de los que les hemos traído en ocasiones pasadas.

Nos vemos en el próximo reto visual. ¡Hasta pronto!