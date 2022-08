Nada como un buen reto visual para pasar el rato luego de un largo día de chamba, escuela o lo que sea que los mantiene ocupados todo el día. Y como siempre, les traemos uno que los tendrá entretenidos un buen ratillo.

Ya saben que acá en Sopitas.com nos gusta traerles este tipo de desafíos chidos para que agilizar la mente y toda la onda, así que no se diga más. ¿Pueden hallar las tres manzanas entre los jitomates en este reto visual?

Foto: Especial.

Aquí el reto visual del día: Encuentra las manzanas entre los jitomates

Porque no todos son memes y videos chistosos en internet, llegó el reto visual del día. Como ya les hemos traído antes, la imagen para el desafío de esta ocasión es del buen Dudolf (AQUÍ su sitio web), el ilustrador húngaro más rifado de internet.

Y bueno, como ya les comentamos, el asunto es encontrar tres manzanitas sonrientes entre el montón de jitomates (tomates rojos o como sea que le digan por tus rumbos) en la siguiente imagen.

Bueno, para ponerle diversión, ¿les late que lo hagamos con un límite de tiempo? Como está fácil esta onda, pónganle por ahí unos 40 segunditos al cronómetro. Y claro que les damos una pista: mucha atención al tallo y las ramitas. Ahora sí, denle con todo.

Aquí el reto. Foto: Dudolf.

Aquí la solución al reto visual de las manzanas y los jitomates

Se los dijimos, no estaba tan sencillo este rollo. Pero tranquilos que a nosotros también nos costó. Tómense el tiempo que necesiten e inténtenlo de nuevo. Ya si de plano esta cabr… complicado, aquí les dejamos la solución al reto visual del día.

Y si les laten este tipo de desafíos, POR ACÁ les dejamos todos los que les hemos traído anteriormente por si no los han checado. No se olviden de pasárselos a sus amigos, familia y otros conocidos para ver si se rifan o no.

Nos vemos en el próximo reto visual.

Solución del reto visual. Foto: Dudolf.