Revista de moda dedica edición especial al personal médico que lucha contra el coronavirus

La pandemia de coronavirus que afecta a prácticamente todo el mundo nos ha enseñado varias lecciones. Y una de las más importantes, es el valor que tiene para nosotros todo el personal médico. Es por ello que una revista decidió reemplazar a las personalidades de la moda y rendirle un merecido homenaje al personal médico que enfrenta en primera línea el brote de COVID-19 en el Reino Unido, con una edición especial donde distintas trabajadoras de la salud son las protagonistas de la portada.

Well this I LOVE @GraziaUK pic.twitter.com/766KGnmYi0

Sucede que en estos momentos de pandemia, las verdaderas celebridades del mundo son sin duda los trabajadores y las trabajadoras de los diferentes sistemas de salud en el mundo. En el Reino Unido, es el personal médico del NHS (Servicio Nacional de Salud), el que atiende los casos confirmados de COVID-19, lo que los convierte automáticamente en las personas más expuestas al virus.

De acuerdo con The Drum, la edición especial para el Reno Unido de la revista Grazia, nombrada ‘From the frontline’, consiste en cuatro portadas, cada una con una trabajadora de la salud diferente en ella. Para realizar estas portadas fue necesario trabajar de una forma muy distinta a lo habitual, pues los fotógrafos tuvieron que hacer su trabajo en los estacionamientos de los hospitales donde las doctoras y enfermeras trabajan, y en todo momento debieron cuidar la distancia adecuada para que ninguno corriera riesgo de contagio.

Absolutely loving the cover of the latest @GraziaUK 👏❤️#nhs pic.twitter.com/Ygn4MaygwG

— Julia Banim (@JuliaBanim) April 4, 2020