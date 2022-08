Es que sólo en México… Hace unos días y a través de redes sociales una agrupación norteña comenzó a viralizar la imagen del sujeto que les robó un acordeón, el cual tiene un valor de aproximadamente 30 mil pesos, con la intención de que internet haga su magia y les ayude a recuperarlo.

De acuerdo con el testimonio brindado por el diario Milenio, el robo ocurrió cerca de la 1 de la mañana del pasado sábado 6 de agosto dentro de un bar de la calzada Colón de la ciudad de Torreón, en Coahuila, donde el grupo se presentó.

Foto ilustrativa vía: Pexels

Un sujeto robó el acordeón de un grupo en Torreón

Imágenes obtenidas de las cámaras de seguridad nos dejan ver que el supuesto ladrón es un joven que vestía camisa y gorra en color azul. El sujeto en cuestión entró al bar para pedir una bebida en la barra y mientras se la preparaban, se las arregló para poder escabullirse hacia el lugar donde estaban los instrumentos.

Las cámaras de seguridad indicaron que el sujeto tomó el estuche con el acordeón (nada barato por cierto) y salió por la puerta principal sin que nadie le dijera nada. Así que en internet comenzó su búsqueda para que pagara por lo ocurrido.

Foto: Captura de pantalla

Estaba valuado en 30 mil pesos y lo robó de un bar

El diario indicó que esta no era la primera vez que ocurría algo similar, pues hace no mucho otro grupo musical también sufrió el robo del mismo instrumento –cuyo costo era de unos 90 mil pesos–, por lo que podría no ser un hecho aislado.

Total que luego de hacerlo viral las autoridades de Torreón detuvieron al ladrón en cuestión. Aunque no sabemos si el final de la historia fue el que la agrupación esperaba, pues ahora deberán juntar dinero para recuperar el acordeón… WTF?!

Foto: Especial

Comenzaron a buscarlo y resulta que empeñó el acordeón por 200 mil pesos

Medios locales como Multimedios indicaron que elementos de la Policía Municipal se encontraban realizando sus rondines de vigilancia y vieron a un hombre que se parecía mucho al sujeto que habían denunciado, por lo que se acercaron.

Luego de hacerle una revisión bastante completa, en la cartera de este hombre encontraron la boleta de una casa de empeño. Y es que nada tonto el hombre corrió a empeñar el acordeón por el que le dieron aproximadamente unos 200 mil pesos.

El ladrón del acordeón ya fue identificado y detenido. Foto: Telediario

Los cuales se dice la banda tendría que pagar para tener el instrumento de regreso

La mala noticia es que a pesar de que el sujeto ya fue detenido y hasta lo señalan de tener antecedentes de otros robos cometido en la ciudad de Torreón, el grupo tendría que pagar la cantidad del empeño para poder tener el acordeón de regreso.

Ahora sí que les sale más barato comprar uno de 30 mil pesos, sobre todo siendo conscientes de todo lo que tendrán que atravesar si quieren tener justicia por la vía legal. En fin, otro día en México…