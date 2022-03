¿Adiós, taquero? Se viraliza robot que corta carne de un ‘trompo’ como en los tacos al pastor

¿A quién no le ha pasado por la mente la idea de que los robots no tardan en sustituir a los humanos en muchas cosas de la vida cotidiana? Entre que las películas nos muestran escenarios catastróficos para la humanidad, no es difícil tener miedo a que un robot ocupe nuestro actual puesto de trabajo en un futuro no muy lejano, y tal vez muchos pensaron en eso cuando vieron que una máquina que “prepara tacos” solita se hacía viral.

Porque claro, a todos nos encanta ir a un buen puesto de tacos y recibir la atención de un amable y hábil taquero. Ese talento para combinar tortillas, carne, piña y verdurita no cualquiera lo tiene, por eso se volvió viral un video de redes sociales que muestra a un robot supuestamente preparando tacos como si se tratara del clásico trompo para tacos al pastor que tenemos en México.

¿Un robot que prepara tacos al pastor?

Resulta que un usuario de Twitter que vive en San Francisco (EE.UU) compartió una grabación donde dice, y lo cito: “acabo de ver el futuro de los tacos al pastor”. Obviamente mucho se dijo a partir de ese video porque sí, a muchos les hizo pensar que se trata de un robot que prepara tacos al pastor sin ayuda del famoso taquero.

En una tienda de Döner Kebabs alemana acabo de ver el futuro de los tacos de pastor. Compartan con su taquero de confianza. pic.twitter.com/qG8ZdywQNe — Christian Van Der H.✨cvander.eth (@cvander) March 24, 2022

Peeeeeeero como por acá nos gusta desmenuzar las cosas como son, te vamos a platicar de qué va en realidad la función de este robot y por qué podemos estar tranquilos de que no sustituirá a tu taquero de toda la vida.

Calma, en realidad lo usan para preparar otra comida

El robot en cuestión se llama Der Gerät y fue fabricado por la empresa Aldakur RobotSystems, la cual compartió en su canal de Youtube varios videos donde muestra las capacidaddes de su máquina. El tema es que dichos videos ¡son de hace una década!

Ooooh sí, aunque mucha gente apenas se dio cuenta de su existencia, el mencionado robot fue presumido por sus creadores desde el 2012. Los videos en su canal fueron compartidos en septiembre de ese año, y desde entonces ya se usa en diferentes negocios de comida.

Además, el usuario que compartió el video mencionó (como te habrás dado cuenta) que se topó con el robot en una sucursal de Döner Kebabs alemana. Bueno, el Döner es un platillo muy típico en Medio Oriente, pero se sirve también en naciones como Alemania y hasta en México. Consiste en tiras o láminas de carne, carne que se cocina haciéndola girar de forma vertical —sí, muy parecido a la manera en que se preparan los tacos al pastor—.

¿Te gustaría que lo usaran para preparar tacos en México?

Entonces, en conclusión, el dichoso robot no pretende ni de lejos sustituir a los taqueros ni ser el futuro de los tacos al pastor. Se creó para facilitar la fabricación del mencionado platillo oriental y otros que utilicen carne, y lleva ya un rato siendo usado en varios países con la finalidad de evitar accidentes y quemaduras.

Ora que ser creado especialmente para una cosa, no evita que a alguien se le ocurra usarlo para otra. Así que no descartamos que salga el abusado que lo quiera implementar para preparar tacos al pastor, pero la neta yo desconfiaría de alguien que nos quita al taquero del camino entre un delicioso taquito y el paladar, ¿apoco no?