Ahhh, ¡qué bonito! ¿Te acuerdas cuando recién te mudaste a tu casita o depa? O si aún no lo has hecho, ¿te imaginas qué bonito sería? El elegir algún mueble o sillón para equipar tu casa, comprarte una tele pa’ que veas tus series o simplemente elegir el color de tus habitaciones, es algo que nos emociona. Pero, ¿alguna vez te has puesto a pensar que el color de tus habitaciones influye mucho en tu mood? Pues si no lo habías pensado, y apenas vas a estrenar espacio, o quieres darle un toque diferente a tu lugar, acá te damos unos tips para que, a través de la pintura, le des un boost a algunos de tus espacios.

Antes de que comencemos con los tips, recuerda que el color a elegir dependerá del tamaño de la habitación y del propósito que quieras conseguir, pero recuerda una regla básica: si quieres darle amplitud a la habitación, usa siempre colores claros, pero si lo que quieres es resaltar la habitación, usa colores intensos. Ahora sí, chécate los tips.

Para que el maratón de pelis se vea chido, usa tonos claros

La sala es de las habitaciones más versátiles que podemos tener. Recibimos a las visitas, nos armamos la noche de pelis o simplemente, nos acostamos ahí al llegar del trabajo para relajarnos un rato. Es por eso que, en la sala, el tipo de pintura que más le queda es la pintura mate o satinada. Puedes meterle un tono blanco o arenita como el color ‘Navajo White’ o ‘Polar Bear’ de BEHR® para que se vea más grande o bien, si quieres que resalte respecto a las demás habitaciones, pinta alguna pared de acento con color intenso como el tono azul ‘Tsunami S450-7’ o ‘Tropics P450-6’, pero evita sobrecargar de color.

¿Qué tanto usas tu cocina? El uso influye, por el cochambre y suciedad en las paredes

Es importante que consideres que en la cocina, el cochambre y la suciedad se acumula en las paredes. Es por eso que te recomendamos usar un esmalte base agua, de rápido secado y no tóxica como la opción que tiene BEHR®, para que puedas limpiarla fácilmente. Elige uno o dos tonos -como el tono ‘Old Map N230-2’– por encima de los muebles para que contraste, pero evita usar tonos muy oscuros; y si quieres resaltar una de las paredes, puedes contrastar con azulejos.

El baño guarda humedad, por lo que deberás tomarlo en cuenta para pintar

Para el baño es importante que consideres usar el mismo esmalte, pues al bañarte, se pueden acumular hongos o bacterias en las paredes. Para esto, lo mejor es aplicar el mismo tipo de pintura esmalte como en la cocina, y sería bueno usar un color que transmita limpieza como algún azul bajito como el color ‘Beach Foam S450-1’ o escala de grises o blancos como el ‘Ash Blue N470-1’ de BEHR® . Pero si te quieres ver más arriesgado, puedes pintar una pared con contraste con algún tono más oscuro.

Ojo con los colores que usarás en la habitación principal

Aquí es importante resaltar que, al ser esta la habitación donde dormimos, debemos elegir una pintura ecológica y no tóxica en acabado mate. Usar tonos claros te ayudará a conciliar el sueño más rápido, pero aguas con los tonos amarillos, naranjas o rojos porque harás el efecto contrario. Un rosa bajito como ‘Beloved Pink S130-1’ o un color arena tipo ‘Linen White 70’ podrían funcionar muy bien para lograr relajarte y descansar.

El chiste para pintar tus habitaciones no es ser un decorador profesional, ni saberle mucho de pintura, sino sacarle provecho a los materiales que encontramos para jugar con los colores y darle rienda suelta a tu imaginación.

Tip pro: Una gran opción para pintar todos tus espacios es la pintura BEHR®, que al ser no tóxica, con bajo olor, fácil de aplicar y que cuenta con miles de colores para igualar, la hace un súper aliado para lograr redecorar o pintar de cero tu casita o depa. Si quieres echarle un ojo a sus opciones de pintura para interior o exterior, dale clic ACÁ.