Ey, tranquilo: Sacerdote pide “que no haya vacuna para los que no van a la iglesia o que mueran antes”

Ya llevamos varios meses deseando la existencia de una vacuna contra el coronavirus. Al parecer, es la única manera de poder regresar a nuestras vidas de una forma natural. Este deseo, al parecer, era algo que todos teníamos en común alrededor del mundo. Sin embargo, ahora sabemos que no todos lo comparten. Un sacerdote en Brasil pidió en una eucaristía que no hubiera vacunas y la muerte a los fieles que no acuden a la iglesia.

Oye, tranquilo viejo…

Antônio Firmino Lopes Lana es el sacerdote que envió tan buenos y bellos deseos a todos los seguidores de su Iglesia. Esto se volvió viral, porque la misa que realizaba el sacerdote se estaba retransmitiendo en directo para los grupos vulnerables que aún no deben salir de casa. Desde la parroquia de Sao Batista, se puede ver como poco a poco se frustraba por la poca cantidad de fieles que acudían a la Iglesia.

Para mala fortuna de su institución, y que definitivamente no comparte su forma de expresarse, le deseó la muerte a todos aquellos que no estaban en grupos de riesgo y que no se acercaban de manera presencial a escuchar sus sermones.

“Vamos viendo quién realmente ama la eucaristía. Porque hay algunos católicos, graciosos, que tienen salud, tienen todo y dicen: ‘Yo solo voy a la iglesia cuando haya una vacuna’. Espero que no haya vacuna para estas personas, o que mueran antes de que llegue la vacuna, ¿no?‘”, fueron las lamentables palabras que pronunció el sacerdote y se pudieron escuchar en muchos hogares. “Porque hay personas que no tienen ningún problema, que no están en el grupo de riesgo. Eso significa que esas personas no tienen fe”, finalizó.

Es siguiente tweet de la misa se traduce: “Sacerdote de la Parroquia São João Batista, en Visconde do Rio Branco / MG, deseando la muerte de los fieles que evitan la Misa por COVID. Es una conducta inaceptable. Este desgraciado tiene que responder por eso. Extiéndase hasta llegar a los lugares correctos”.

Pároco da Paróquia de São joão Batista, em Visconde do Rio Branco/MG, desejando a morte de fiéis que evitam a missa devido ao COVID. É uma conduta inadmissível. Esse miserável tem que responder por isso. Espalhem até chegar nos lugares certos. pic.twitter.com/IPgctxrYD2 — O Georges (@GeorgePlural) August 24, 2020

Disculpas del sacerdote

Como era de esperarse, muchísimos de sus seguidores se molestaron por sus declaraciones. Muchos fueron a las redes sociales para decir que no se trata de ser grupo de riesgo sino de cuidarnos entre todos. Algunos más sólo se molestaron por sus tristes deseos y dijeron que no es posible que un sacerdote piense así.

Para disculparse, Lopes Lana tuvo que grabar un vídeo en el que se confesaba “pecador”, “débil” y alegaba que cualquiera que lo conoce, “sabe que no le desearía la muerte a nadie”. Para finalizar, el sacerdote dijo: “Rezad por mí, yo soy débil también. Yo soy pecador, tengo mis miserias y preciso de misericordia”.