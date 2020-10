Señalan a político de Jalisco por despedir a su CM luego de exhibir a persona durmiendo

A varios meses de estar en cuarentena, ya todos hemos conocido al menos una historia de alguien que fue descubierto haciendo cualquier cosa mientras estaba trabajando o tomando clases en línea. Cuestiones que van desde personas haciendo el llamado ‘delicioso’, hasta otras que simplemente se quedaron dormidas en plena sesión.

Sin embargo, parece que las llamadas de atención y castigos pueden variar dependiendo de quién sea tu jefe. Ese aparentemente es el caso de los diputados locales de Movimiento Ciudadano en Jalisco, quienes pueden echarse una pestañita durante la chamba y sin temor a las consecuencias. Aunque claro, quienes los exhiban no corren con la misma suerte.

Un político de Jalisco es acusado de despedir a su CM de manera injustificada

Lo decimos porque el Coordinador del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano de dicha ciudad, Salvador Caro, ha sido señalado en redes sociales por haber despedido a su Community Manager, quien al parecer difundió una fotografía de una sesión legislativa virtual que se llevaba a cabo entre integrantes de dicho partido. Uno de ellos, dormido desde la comodidad de su cama.

Fue a través de Twitter donde un usuario mostró la captura de pantalla que la chica subió subió a la cuenta de Salvador Caro, de la cual ella estaba encargada. En la imagen –que queremos pensar, Salvador Caro aprobó antes de ser publicada– se ve a un sujeto acostado/durmiendo bien Agustín de Iturbide mientras se lleva a cabo la sesión.

Esta es la imagen por la que @SalvadorCaro despidió a @teferefe21, pues ésta se publicó en la cuenta del diputado. Una imagen que, en la teoría, él mismo debió haber palomeado, pero claro: el error nunca es del de arriba. pic.twitter.com/TcjDPHAGrQ — Isaack de Loza (@Isaack_de_Loza) October 8, 2020

Exhibió a un sujeto durmiendo en plena chamba y a ella la despidieron

En un tuit de respuesta, la chica que trabajaba con el coordinador del grupo parlamentario indicó que ella subió la imagen ‘menos peor’ a las redes sociales de Caro. Y a pesar de eso y de que se hizo responsable de lo ocurrido, ella fue la regañada, más no el sujeto exhibido que claramente no estaba haciendo su trabajo.

“Subí la imagen en la que se veía más decente. Asumí mi responsabilidad pero fui castigada y después despedida”, menciona la ex community manager en la red social. En un segundo tuit, la chica también detalló que aparentemente al tipo dormilón no se le llamó la atención, esto a pesar de que no estaba chambeando y todos sus compañeros se dieron cuenta de ello.

Corren a la que subió la foto @teferefe21 pero no al “diputado” así es la #refundación de #Jalisco https://t.co/HQtqOsbcqD — Leonardo Schwebel (@LeoSchwebel) October 8, 2020

Exigen a Salvador Caro saber las razones detrás del despido de la chica

En redes sociales varias personas han comenzado a exigir a Salvador Caro que informe las razones por las que la CM fue despedida y no el hombre con sueño, cuya identidad hasta el momento se desconoce.

Sin embargo, hasta el momento el Coordinador del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano no ha declarado nada al respecto, aunque esperamos que en las próximas horas conozcamos las razones y esto no parezca más una cuestión de compadrismo, porque ya ven que eso casi no se da en la política…