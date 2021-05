¡Genio! El artista Salvatore Garau vendió una “escultura invisible” en 18 mil dólares

Jajajaja no sabemos si el artista Salvatore Garau es todo un genio, o si la persona que le compró su “escultura” es de verdad muy ingenua. Oh sí, este artista vendió una escultura invisible —para no decir inexistente— ¡en nada menos que 18 mil dólares! (que para esta fecha son unos 358 mil 500 pesos mexicanos)

Como diría por ahí el buen Franco Escamilla, parece chiste, pero es anécdota. Salvatore Garau anda en boca de todo mundo porque es neta, subastó una escultura que él llama “inmaterial” (guiño, guiño) en varios miles de dólares con ayuda de la casa de subastas Art-Ride.

En el portal de dicha casa de subastas puedes ver que la fotografía de la escultura invisible de Salvatore Garau —nombrada “Io sono”— no es más que un espacio vacío, o bueno, una imagen completamente en blanco. Te la dejamos a continuación, y también puedes checar con tus propios ojos que así tal cual aparece en el portal de Art-Ride en este enlace.

Como puedes ver, la venta quedó en 14 mil 820 euros (que vienen siendo los 18 mil dólares). Pero ojo, porque en la descripción se puede leer que la escultura invisible es, de hecho, más compleja de lo que nuestras mentes alcanzan a comprender (nótese el sarcasmo).

Salvatore Garau explica que “vendió el vacío”

Según el propio Salvatore Garau, su escultura consiste en una forma de presentar el vacío, o dicho en sus propias palabras: “El vacío no es más que un espacio lleno de energías, e incluso si lo vaciamos y no queda nada, según el principio de incertidumbre de Heisenberg, la nada tiene un peso”, explica.

Y para no dejar dudas, agrega: “Por tanto, tiene energía que se condensa y se convierte en partículas (…) Cuando decido exponer una escultura inmaterial en un espacio dado, ese espacio concentrará una cierta cantidad y densidad de pensamientos en un punto preciso, creando una escultura que tomará las más variadas formas”… Mmmmm, ¿ok?

Y tanto defiende el artista que su obra existe, que incluso pidió una serie de condiciones al comprador para que pudiera llevar su inmaterial creación a casa. Según indican en la información de la subasta, la escultura debe colocarse en un espacio de 1.5m x 1.5m, libre de obstáculos, en una habitación especial (jajajajajajaja).

La venta se dio el pasado 18 de mayo, pero bastó con que una persona por ahí se diera cuenta de este fraude peculiar negocio, para que tomara eco en varias partes del mundo. Porque claro, diferentes medios internacionales le pusieron atención a la venta, como fue el caso del periódico especializado en arte Artslife.

Y por si te lo estás preguntando, el comprador recibió un documento donde se certifica la existencia de la escultura. Sí, la persona se llevó a casa un papel donde dice que es dueño de la escultura invisible a cambio de sus 18 mil dólares.

Y no es su primera escultura inmaterial…

¿Pero sabes qué es lo más increíble de todo? Que no es la primera vez que Salvatore Garau “presenta” una obra inmaterial. En una plaza de Milán, conocida como Piazza della Sacala, “colocó” una figura de Buda, llamada “Buda en Contemplación”, que no es más que un cuadro blanco pintado en el suelo, donde se supone que está la escultura invisible.

Caray, no sabe uno si criticar a este señor por lo que hace, o aplaudirle por ganar tanto dinero de esa manera.