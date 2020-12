¿Quién es Samuel Little y por qué es el más grande asesino en serie en la historia de EUA?

En 1976, Samuel Little fue arrestado por sodomizar a una mujer. La víctima dijo que la había secuestrado, golpeado, la violó y cuando se quedó durmió, pudo huir. Sin embargo, Little dijo que ella había estado en su auto porque le compró heroína y ella se ofreció a tener sexo con él. “Sólo le pegué“, dijo.

Tras 90 días en la cárcel y una cuota de 100 dólares, Little quedó en libertad. ¿Por qué? Porque los policías que llevaron el caso pensaron que nadie le iba a creer la víctima: una mujer negra adicta a la heroína que además, era trabajadora sexual. Lo que nadie sabía es que para 1976, Samuel Little ya había asesinado a más de 12 mujeres.

De 1970 a 2005, Little mató a 93 mujeres. Eso lo confesó en un video en 2018 después de años de negar las acusaciones de distintos homicidios. Confesó que le había quitado la vida a 93 mujeres, pero el FBI, hasta ahora, sólo ha podido probar 50 de esos crímenes (y cree que los 43 que restan son ciertos). Esta cifra convierte a Little en el más grande asesino en serie en la historia de Estados Unidos.

Hasta hace apenas dos años, Gary Ridgway se llevaba el título del asesino más sanguinario con 49 casos de homicidio. Little confesó 93 crímenes a los 78 años de edad, y gracias a su memoria fotográfica, pudo dar el nombre, perfil, y características físicas de cada una de sus víctimas.

Samuel Little

El nombre de Samuel Little vuelve a ser noticia tras el anuncio de su muerte el pasado miércoles 30 de diciembre. Little, quien cumplía distintas cadenas perpetuas, tenía diabetes y distintas afecciones que terminaron con su vida a los 80 años de edad, de acuerdo con información del Departamento de Correcciones y Rehabilitación de California.

Como mencionamos, la fama de Little viene tras ser considerado como el mayor asesino serial en Estados Unidos y uno de los más grandes “fugitivos” en su historia. Little, durante toda su vida, fue arrestado más de 12 veces por violencia, ataques sexuales, intentos de homicidio, pero nunca por los asesinatos de mujeres. Nadie tenía idea.

En 1976, como les contamos, fue arrestado por atacar a una prostituta. En 1984, volvió a ser arrestado por golpear a una mujer en la parte trasera de su auto. La mujer estaba tan golpeada, que la dieron por muerta cuando descubrieron a Little subiéndose los pantalones a un lado del auto… Little sólo estuvo 19 meses en prisión.

¿Cómo logró salirse con la suya tantas veces? La clave de salida de Little siempre fueron las mismas víctimas. Mujeres que, según él, nadie iba a notar su ausencia como prostitutas, drogadictas, mujeres negras de comunidades marginadas o solteras cuya presencia en un estrado, siempre se pondría en duda.

Autoridades de distintos estados, pidieron al FBI que metieran el nombre de Samuel Little en una lista de perfiles de criminales, pero poco se sabe si esto se llevó a cabo. Lo que es seguro es que no tuvo resultados, pues Little asesinó mujeres durante 40 años en 19 estados.

Fue hasta hace 8 años, que Little fue arrestado por un asunto de drogas, mas no de asesinato. Fue ahí que la policía hizo la conexión con tres homicidios en Los Ángeles de la década de los 80: tres mujeres. Dos años después, fue condenado a cadena perpetua. Little siempre negó haber matado a alguien.

En abril de 2013, de acuerdo con el Washington Post, el FBI a través del Violent Criminal Apprehension Program (saca a relucir tus conocimientos de Mindhunter), se enteró de la existencia de Little y de sus decenas de conexiones con asesinatos desde la década de los 70.

La confesión de 2018

Hasta 2018, Little nunca había confesado ningún crimen. Sin embargo, este mismo año un agente llamado James Holland de Texas, logró convencer a Little para que hablara de algunos crímenes. Terminó confesando 93 asesinatos y muchos detalles que ayudaron a resolver casos que se habían quedado sin una pista clara.

Nota: Las siguientes preguntas y respuestas son una traducción de una nota de CBS que pueden encontrar AQUÍ y que cuenta cómo Holland logró las confesiones.

James Holland: ¿Dónde fue que mataste más?

Samuel Little: Oh, esa es fácil. En Florida y California.

James Holland: ¿En qué ciudad mataste más?

Samuel Little: Miami y Los Ángeles.

James Holland: ¿Y a cuántas mataste en Los Ángeles?

Samuel Little: En Los Ángeles, aproximadamente a 20.

Little describió cada uno de los asesinatos con lujo de detalle. A la mayoría de sus víctimas las estrangulaba para que, en algunos casos, pasara desapercibida la agresión y los policías pensaran que era una prostituta adicta que había muerto por sobredosis.

Samuel Little: Ella estaba luchando por su vida y yo por obtener placer… (sobre una mujer asesinada en North Little Rock).