Lo que necesitas saber: La historia de Santa Claus comenzó en Turquía durante los siglos III y IV con el obispo griego Nicolás.

A que no sabían de dónde es Santa Claus… porque si bien todo mundo sabe que vive en el Polo Norte y que su historia está muy ligada a las tradiciones gabachas y europeas, lo cierto es que sus orígenes son súper interesantes. Tan sólo basta decirles que todo comenzó en, ¿el Mediterráneo?

Si allá en Turquía, entre los siglos III y IV —o sea, los años 200 y 300 después de Cristo—, comenzó la historia de Santa Claus. O al menos su primera referencia.

Santa Claus // Foto: Pexels

Santa Claus y su increíble historia que… no comenzó en el Polo Norte

Para armar esta nota nos guiamos con información de la UNAM y National Geographic.

Aunque antes de entrarle a la historia de Santa, nomás hay que tener en cuenta que mucho de lo que sabemos hoy sobre este personaje —querido y conocido en tooooodo el mundo— es la mezcla de historia (sí, la historia de la humanidad), de las tradiciones europeas y el ingenio e imaginación de artistas del gabacho.

Dicho esto, seguimos. Las dos fuentes señalan al Mediterráneo —sí, con su calorcito y todo, bien alejado del Polo Norte— como el sitio donde comenzó la historia de Santa Claus.

Santa Claus // Foto: Pexels

Entre los siglos III y IV en la ciudad romana de —Mira ubicada en Turquía— vivió un obispo griego conocido como Nicolás.

La labor de Nicolás cobró importancia por aquellos lares por su defensa del cristianismo ante el imperio Romano —recordemos que en esta época recién comenzaba a agarrar fuerza esta religión frente al paganismo de Roma, tras la muerte de Jesús y hasta que Constantino dio luz verde para que la gente la profesara en libertad.

Santa Claus // Foto: Pexels

Sin embargo, la figura de Nicolás de Mira o de Bari —lo segundo porque fue en la provincia de Bari, Italia, a donde fueron llevados sus restos— cobró mucho mayor fuerza por las historias que giraban a su alrededor.

Entre milagros y actos piadosos, con el paso de los siglos, Nicolás se convirtió en patrón de marineros, comerciantes, niños y niñas, por los registros, se sabe que esto sucedió en el año de 1200.

El salto de San Nicolás a Europa

Con estas atribuciones, Nicolás se convirtió en santo. Su historia pasó de generación en generación y se insertó en las tradiciones europeas hasta que su representación cobró rasgos físicos de los romanos e incluso nórdicos.

Ganó fama como cuidador de niños y niñas —le atribuían regalos, protección y los cuidados para que los/las menores siguieran profesando el cristianismo.

Hasta que llegó la Reforma Protestante en el siglo XVI. La figura de San Nicolás como patrón de los niños y las niñas cambió en Europa, en las regiones germánicas, como lo que hoy conocemos como Alemania y Países Bajos.

Santa Claus // Foto: Pexels

Ahí, para no quedarse sin tradición, surgieron personajes como Ru-klaus o Pelznickel… que no eran los más simpáticos que digamos, aunque sí creaban en los niños una sensación de miedo y respeto, a tal grado que debían portarse bien para no ser reprendidos por ellos.

En el caso específico de Países Bajos, ahí adoptaron a un nuevo personaje para continuar con la tradición de los regalos hasta que esta llegó al gabacho.

Santa Claus en Estados Unidos

En Estados Unidos la tradición cambió a partir del siglo XIX de manera radical. ¿La razón? Porque fue hasta que artistas como Thomas Nast perfeccionaron la imagen de un hombre con una misión similar a la de San Nicolás.

Nast dibujó para Harpers Weekly a Santa Claus en sus tiras cómicas, más o menos así como lo conocemos hoy en día: bonachón, barbón y vestido de rojo. Lo demás fue historia, al menos la historia que todo mundo conocemos:

Santa Claus vive en el Polo Norte con la misión de llevar los regalos a los niños y las niñas de todo el mundo en Navidad.