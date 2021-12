¡Se vaser! 5 infaltables en una carnita asada

Después de tanto encierro y reuniones virtuales, poco a poco estamos empezando a juntarnos con aquellos que nos urgía ver, más aún en estas fechas en donde no solo nos ponemos al corriente de la vida de cada quien, sino también nos ponemos nostálgicos a recordar los buenos tiempos. Y la nostalgia sabe mejor cuando estamos comiendo algo rifado, y qué mejor que una carnita asada y su respectiva chela para echar el chismecito a gusto, ¿a poco no?

Así es, la carnita asada es una gran opción porque además de ser en un espacio abierto, es un gran pretexto para compartir, ayudarnos entre todos y celebrar. Pero ojo, no estamos hablando de cualquier carnita asada… estamos hablando de esas que son inolvidables porque nos dejan anécdotas increíbles gracias a “los de siempre”.

Acá recopilamos algunas cosas y personajes que no pueden faltar en tu carnita asada de fin de año. ¡Toma nota y sigue leyendo! Porque en una de esas hasta ideas te llevas – cof cof y algunos premios –

Los de Siempre

Primero lo primero: ¿a quién vas a invitar? Pues a los de siempre… Tu cuate el que sabe prender el asador obvio, tu cuñado el que se sabe la receta perfecta del marinado, tu amiga de la secu que tiene las mejores playlist del condado, tu compa el que le entra duro y tupido a la carnita directo del asador pero que se avienta los mejores chistes, y por supuesto no puede falta a tu prima que siempre salva la reunión trayendo más chela o yendo por lo que falta.

Y ahora te damos un TIP PRO: justo por aquello de que ahora ya no se vale compartir chela, te recomendamos los identificadores de Los de Siempre. ¡Ajá! Ahora ya puedes darle a cada uno su rol, porque se lo merece y se lo ha ganado a pulso. Ahí te va solo tienes que comprar un 12 pack de Miller Lite y ahí encontrarás estos diferenciadores rifados para tu carnita. OJO: solo están disponibles en Del Rio y Superette de Ciudad Juárez, y en 7Eleven de Reynosa, Matamoros y Monterrey.

Un buen lugar

Como lo dijimos antes, el lugar ideal para armarte la carnita asada es un buen lugar abierto, donde haya espacio tanto para cocinar, preparar y sentarse todos juntos a comer, ya sea con jardincito o en un patio, el chiste es que quepan todos los que tienes planeados invitar. ¡Aguas con la sana distancia!

Pura calidad

Invitados: check. Lugar: check. Ahora te toca pensar en lo mero mero, la pura sabrosura. No escatimes en la calidad de la carne, pues es la estrella de la reunión – sí, el chismecito también – pero pues ya sabemos que nadie se puede resistir a un buen corte, posoye.

Pero la carnita no es lo único, también piensa en algunos acompañamientos que hagan de esta reunión un banquetazo, que si sus salchichas, que si sus frijoles charros, que si sus gringas, que si su guacamole con chicharrones. ¡Para todos los gustos! Y más si va tu amix el influencer que le anda tomando fotos a la comida y reporteando en vivo – sí también ese es parte del selecto grupo de “Los de Siempre” –

Una chelas bien helodias

Y ya que estamos hablando de pura calidad… las chelas no pueden faltar. Nada como recibir a tus invitados con una Miller Lite bien helada, en su punto, y hasta con su identificador bien rifado para que sepa de una vez cuál es su rol en este asunto.

Y es que, además de tener un gran sabor, la Miller está ligerona con 96 calorías en 355 ml, por lo que no cae tan pesada al momento de entrarle de lleno a la carnita y sus guarniciones. ¡Para todo hay espacio!

Herramientas y utensilios rifados

Lo último pero no menos importante: ¿tienes cómo armarte la carnita asada? A ver empecemos: un asador perrón, sus utensilios de grilling bien rifados, la hielera para mantener la chela bien fría. Si no lo tienes, que no cunda el pánico.

Miller Lite se anda rifando con las carnitas asadas y además de los identificadores, también tiene una dinámica súper cool para que puedas ganarte eso que te hace falta. Ahí te va:

Entra ACÁ, regístrate y responde unas preguntas para saber qué personaje de Los de Siempre te representa y ¡ya estás participando!

Ahora sí, ¿ya estás listo para armarte la carnita o vas a rajar?