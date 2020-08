La Secretaría de Cultura invitó a todos a ver ‘Gotas’ y la memiza se dejó venir

No dan una, me cae… Hace unas horas veíamos cómo todo mundo se comía viva a la Secretaría de Turismo, por haber traducido al inglés el nombre de varios lugares de la República Mexicana con ayuda de Google Traductor. Y sí, justo cuando pensábamos que ya no podían sorprendernos, llega la Secretaría de Cultura a invitarnos a ver ‘Gotas’.

No, no crean que los estamos albureando. En realidad esta fue la invitación 100% real no fake que dicha dependencia de la 4T brindó a sus seguidores hace unas horas y a través de su cuenta de Twitter, donde se han convertido en una de las tendencias del día básicamente porque no se dieron cuenta de que con sus palabras estaban dando pie a que los trollearan.

El tuit de la Secretaría de Cultura con palabras mal empleadas

Todo comenzó alrededor de las ocho de la noche cuando la Secretaría de Cultura invitó a la ciudadanía a disfrutar de ‘Gotas’, una serie de diez micropoemas acompañados por el sonido de flautas transversas y movimientos corporales, los cuales forman parte del programa ‘Contigo en la Distancia’, que se encarga de llevar la cultura hasta los hogares del país.

Pero eso no fue lo malo, en realidad es que el CM de esta dependencia no pensó en el buen uso de las palabras y terminó invitando a todos a ver ‘Gotas’. En teoría eso no tiene nada de malo, pero considerando que esas dos palabras pueden significar otra cosa (y que a los albureros no se les va nada), ya se imaginarán cómo se puso la cosa en Twitter y demás redes sociales.

#ComunidadContigo ✨😀 Te invitamos a ver “Gotas”, diez micropoemas acompañados por el sonido de flautas transversas y movimientos corporales.#ContigoEnLaDistancia 👉🏾 https://t.co/xt1ucs54Ni pic.twitter.com/F8JFqWGxf4 — Secretaría de Cultura (@cultura_mx) August 8, 2020

Así es, el tuit de la dependencia cuya titular es Alejandra Frausto Guerrero, se convirtió en una fuente de memes que muchos utilizaron para dos cosas: burlarse de que la 4T no da una en las cosas más simples y también, que muchos se metieron al hashtag pensando que encontrarían material para adultos y al final sólo se toparon con un tuit escrito mal y de manera no intencionada (o eso queremos pensar)

Acá algunos de los memes y reacciones que dejó la invitación a ver ‘Gotas’, por parte de la Secretaría de Cultura:

Viendo que #vergotas es tt / cuando veo que es un tuit de la @cultura_mx de diez micropoemas. pic.twitter.com/1IBq9pwEnb — Mich llanos (@Miichllanos) August 8, 2020

Yo cuando entro a Twitter y veo que es TT #vergotas pero después veo que es por un Tweet de la @cultura_mx que invita a la población a ver “Gotas” micropoemas acompañados con sonidos de flauta… pic.twitter.com/MmqQ4wwh7j — Eliud (@MiniMexBoy) August 8, 2020

-Gotaaaas!!!, alguien quiere ver “Gotas” aqui? pic.twitter.com/Pidwo5R4bE — Moe Szyslak (@_Szyslak_Moe_) August 8, 2020

Publicación basada en el legado lingüístico de esta ilustre dama….!! pic.twitter.com/8mJge8Zsy1 — Villalvazo (@AlexVillalvazo7) August 8, 2020

A pesar de que la tendencia de ver ‘Gotas’ sigue en los primeros lugares en redes sociales, hasta el momento la Secretaría de Cultura no ha mencionado nada al respecto. Y quizá no lo hagan, pues su único error fue no haber utilizado otras palabras para invitar a la gente a ver esta serie de micropoemas. En fin, seguiremos informando.