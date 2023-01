Arrancamos el 2023 con un chismecito bastante intenso, cortesía de ni más ni menos que Shakira. Para nadie es un secreto que algunos aprovechan las sesiones de Bizarrap para echarle una que otra indirecta a otras figuras de la industria musical cof cof, Residente . Pero estamos seguros que no se había visto una tiradera tan intensa como la que se aventó la artista colombiana, pues Gerard Piqué no sintió lo duro, sino lo tupido con la letra de esta colaboración.

Fue el 11 de enero cuando después de mucha expectativa, el mundo por fin pudo escuchar completita la sesión que la cantante de “Antología” grabó junto al productor argentino y vaya que nos quedamos con el ojo cuadrado. A pesar de que se veía venir, no pensábamos que se iría directito a la yugular de su ex, pues en la rola tiene hay varias indirectas al exjugador del Barcelona, con quien estuvo casada desde 2010 hasta 2022. Probablemente ya escucharon la canción, pero si no saben de qué hablamos, a continuación se las dejamos:

En Twitter apareció un hilo con algunas referencias a Piqué que Shakira le tiró con Bizarrap

Sin embargo, además de los memes y reacciones a la sesión de Shakira con Bizarrap (POR ACÁ pueden checar lo que opinó el internet de las cosas al respecto), hay quienes aprovecharon Twitter –y sus dotes de Paty Chapoy– para tratar de explicar en esta red social a lo que se refería la cantante colombiana en la letra de la canción. Una usuaria de llamada @MelanyMora2605 publicó un hilo bastante interesante donde menciona todas las que podrían ser las referencias a Gerard Piqué en esta colaboración y nos queda claro que pensó hasta en el más mínimo detalle. Así que pónganse cómodos, porque es aquí cuando empieza el mero chismecito.

Para empezar con lo más claro, Melany mencionó que la artista aparece en el video junto al productor argentina haciendo con sus dedos una señal en forma de “2”. Aunque no lo crean, esto tiene sentido, pues el excentral del Barcelona le dedicaba sus goles con este gesto, el cual hace referencia la fecha de nacimiento de ambos, pues cumplen años el 2 de febrero. Pero Piqué no fue el único embarrado, ya que con la frase “tiene nombre de persona buena, Clara-mente es igualita que tú” es evidente que menciona a Clara Chía, la nueva pareja de su ex que por cierto, le dobla la edad a la cantante.

"Tiene nombre de persona buena, Clara-mente es igualita que tu" una Clara referencia al nombre de la persona con la que la estaban engañando: Clara Chia. Su nombre etimologicamente significa "brillante y pura" y se popularizó por Santa Clara de Asis en el siglo XIII pic.twitter.com/qT2xzqVsha — Melany Mora Murillo (@MelanyMora2605) January 12, 2023

La cantante colombiana pensó hasta el más mínimo detalle de la letra

Continuando con los “saludos” a Gerard Piqué, Shakira arma un juego de palabras que ni a Eminem se le hubiera ocurrido al decir “perdón que te sal-pique”. Aunque justo después de esto, habla de que la dejó con la deuda de 14 millones de euros que tiene con el Ministerio de Hacienda en España, así como la casa que le construyó el exfutbolista a sus papás, justo a lado de donde vivía junto a la cantante colombiana.

Pero tal parece que tenía planeado hasta el más mínimo detalle para que le calara hondo a su ex, pues Melany evidenció que la sesión con Bizarrap dura exactamente 3:33 minutos y el número que Piqué usaba con el Barcelona y la selección española era el 3. Además, cuando dice “Yo valgo por dos de 22” lo hace justo al minuto 2:22.

El número favorito y el dorsal de la camiseta de @3gerardpique es el 3, la canción dura exactamente 3:33 minutos. Además, cuando hace la referencia de "Yo valgo por dos de 22" lo hace justo al minuto 2:22. Genia. pic.twitter.com/uhZGNm3uND — Melany Mora Murillo (@MelanyMora2605) January 12, 2023

Aunque eso sí, nos queda muy claro que la usuaria de Twitter se dedicó a analizar la gran mayoría de letra de esta rola y encontró detalles que son bastante sutiles. Para que se den una idea de lo que hablamos, Shakira se avienta rápidamente un “paso de robot”, y es justo el robot uno de los elementos que aparecen frecuentemente en las canciones que están dedicadas a Gerard Piqué (como “Te felicito”), que podría simbolizar la falta de humanidad y sentimientos del futbolista, así como el fanatismo de su ex por los robots más famosos de la música: Daft Punk.

Y sí, Shakira nos dejó frases que seguramente no se olvidarán en un buen rato

Aquí también hay que mencionar una frase que segurito se les quedó a muchos en la cabeza: “Tanto que te las das de campeón y cuando te necesitaba diste tu peor versión”. Pero si nos clavamos con lo que Melany mostró en su hilo, esta palabras tienen un significado más impactante, pues la cantante colombiana y Piqué se conocieron mientras grababan el video de “Waka-Waka” para el Mundial de Sudáfrica 2010, donde el central se coronó como campeón y la pareja terminó mientras él la engañaba y el papá de la artista se encontraba delicado de salud.

Otra de las partes de la letra que probablemente le causarán un coraje a Gerard Piqué fue cuando Shakira dice: “Cambiaste un Ferrari por un Twingo, cambiaste un Rolex por un Casio”. Y sí, esto podría ser una simple comparación entre ella y Clara Chía (donde deja claro que es mejor que la nueva pareja de su ex), pero aunque no lo crean, el exfutbolista es gran aficionado de los relojes y los carros de lujo… así que como verán, esto está más planeado que cualquiera d los robos de La Casa de Papel.

Y lo que puede parecer una simple mención a marcas de lujo en comparación a marcas baratas tampoco es al azar. Las dos mayores aficiones de Piqué son los relojes y los carros. Tiene colecciones millonarias de ambas. Shakira planeó más esta sesión que mis papás a mí. pic.twitter.com/yDYgd0cb3w — Melany Mora Murillo (@MelanyMora2605) January 12, 2023

El hilo de esta tuitera nos mostró a detalle que la sesión de Shakira de Bizarrap está llena de referencias a Gerard Piqué, pues incluso analizó algunas de las tomas del video oficial (relacionándolas con las frases) y el fragmento donde la cantante se convierte en una caricatura al estilo de “Take On Me” de A-ha. Y por si no había quedado claro, con esta rola, la cantante colombiana le gritó al mundo todo lo que piensa sobre su ex y probablemente sacó los sentimientos que traía atorados… solo nos queda decir “sóbate, Piqué”. A continuación les dejamos las (in) directas que Melany encontró para que las chequen completitas.

Hilo de todas las referencias que voy encontrando en Sesión #53 de Bizarrap con Shakira: pic.twitter.com/0Fgb1wbVCb — Melany Mora Murillo (@MelanyMora2605) January 12, 2023