¡Crack! Empleada de supermercado anuncia su renuncia en el megáfono y se viraliza

No vamos a negar que muchos de nosotros hemos imaginado el cómo sería tomar el megáfono del supermercado y decir alguna cosa a través de él, ya sea una declaración de amor, una disculpa o el simplemente recrear alguna situación que hemos visto en series de televisión o películas y que involucran las bocinas del lugar.

Bueno, podemos decir que una persona cumplió ese dueño y lo hizo de la manera más épica posible. Se trata de una empleada de supermercado que tomó el megáfono de su trabajo para renunciar a él. Pero no sólo eso, sino que además dio a conocer a los clientes los motivos que la orillaron a tomar dicha decisión, los cuales involucran el racismo y hasta acoso.

Esto sucedió en una tienda de Walmart en Texas, Estados Unidos, y el hecho se dio a conocer gracias a un video viral que posteó Shana Ragland, la empleada en cuestión, a través de su cuenta de Twitter y con la siguiente descripción: “Finalmente renuncié a mi trabajo tóxico que me estaba haciendo absolutamente miserable durante un año y siete meses”.

En las imágenes grabadas por la misma Shana se puede ver a la joven tomando el megáfono de la tienda para comunicar su renuncia: “Atención compradores de Walmart y managers, mi nombre es Shana y sólo quiero venir aquí a decirles que Henry es un racista y un apestoso idiota, Jovanna es racista, Elías se otro idiota”, menciona la chica.

La cosa no paró ahí, ya que Shana Ragland también dijo que la tienda donde labora despidió a varias personas afroamericanas sin razón aparente: “Esta compañía trata a sus trabajadores como mierda, especialmente Cap 2”. Y sí, incluso la chica hizo algunas denuncias públicas contra sus compañeros por acoso verbal.

“Jimmy, de la sección deportiva, Joseph el cajero, Larry de jardinería: todos ustedes son unos pervertidos y espero nunca le hablen a sus hijas de la manera en la que ustedes me hablan a mí”, indicó la chica en su anuncio donde dio gracias a la persona que le dio el trabajo cuando más lo necesitaba. “Que se jodan todos los gerentes, esta compañía y este puesto… Yo renuncio”.

Vean nomás la joya de video:

Finally quit my toxic job that was making me absolutely miserable for a year and seven months. Fuck Walmart. pic.twitter.com/CHtXASwVDy

— shana (@shanablackwelll) October 31, 2020