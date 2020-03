Dicen que el cliente siempre tiene la razón, pero en una zapatería de Monterrey, las cosas son muy diferentes. ‘Silvestre’, un gato que trabaja como gerente, se encarga de convencer hasta los clientes más difíciles con sus tiernos ronroneos. Hace tan bien su ‘chamba’, que frecuentemente es nombrado el gerente del mes. Su historia, fue relatada esta semana en redes sociales y bastó solo un instante para que se convirtiera en viral.

El pequeño minino bicolor, padecía de la misma suerte que muchos animalitos de su especie, nacido en las calles, fracasando al cazar ratones, pasando hambre, hasta que se topó con César Quintana, un empleado de la zapatería, quien no tuvo corazón para abandonarlo. En 2012, lo llevó a su trabajo pues no tenía con quien dejarlo, pero desde entonces, fue contratado como “Coordinador de la sucursal 211” y no ha faltado ni un solo día a sus deberes.

De acuerdo con los empleados, el gato se convirtió en amuleto de la suerte para el negocio, sus ojos tiernos y la combinación de su pelaje a blanco y negro, atraen a las personas, que en muchas ocasiones, se ven animados a comprar un par de zapatos, o dos. Pero además, la popularidad del gato ha crecido tanto dentro de la ciudad de Nuevo León, que a sus 12 años de edad, ya hasta tiene su propia fan page en Facebook.

Bajo el perfil “Silvestre Zapaterías Reynaldo”, Quintana, dueño del gato, y sus compañeros de trabajo, comparten con sus seguidores fotografías, vídeos y alguna que otra historia sobre cómo es el día a día del gato que trabaja. Como cuando se acurruca sobre una pila de tenis o cuando trata de escapar cada que ve un niño pequeño.

“Realmente no le gusta mucho que lo toquen, le gusta mucho estar conviviendo desde lejos. Desde lejos él es bien tranquilo, pero ya cuando lo inician a acariciar sobre todo los niños, es cuando más se desespera si se enoja y avienta un pequeño manotazo”, explicó Quintana al ABC. Silvestre, es uno de los pocos gatos que trabajan en el mundo, pero el único en poder escenificar “El gato con botas”.