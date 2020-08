Ni en ‘Parasite’: Mujer “regaña” a trabajadora del hogar para una ‘broma’ de TikTok

Doña comedia ha ingresado al chat… TikTok se ha convertido en la red social favorita de todos y todas durante la cuarentena, pues a través de retos, bailes y videos que derraman ingenio, muchas personas se han dedicado a entretenerse con los videoclips cortos que a veces se viralizan y no precisamente por los motivos que sus creadores tenían en mente.

Uno de esos casos (o al menos el más reciente) es el de Marisa, una mujer que en las últimas horas se ha vuelto tendencia luego de que se viralizara una ‘broma’ que le hizo a una trabajadora del hogar llamada Silvia, a quien quiso regañar por haber comprado un queso oaxaca (cantidad que siempre compran) en lugar de cinco. Pero esperen, que la cosa es peor de lo que parece.

El video está mal por donde se mire

El video del que les hablamos fue subido por Marisa a su cuenta de TikTok. En él, la mujer comienza explicando a la gente que “la señora que trabaja con ella” se bajó a comprar un queso panela, como siempre lo hace. Sin embargo, ahora le hará creer que le encargó cinco quesos y la regañará para ver su reacción.

Cuando Silvia regresa al carro de Marisa, la mujer comienza a preguntarle por qué sólo compró un queso si ella le encargó cinco. La trabajadora del hogar, entre que está nerviosa o tiene miedo, agacha la mirada y se excusa diciendo que no escuchó bien, pero en un punto se defiende y afirma que de todos modos no le alcanzaba para comprar la cantidad de quesos que le encargó.

Al final, Marisa se ríe y le dice a Silvia que todo es una broma para TikTok. Y no sólo eso, sino que además agrega un texto donde indica que la trabajadora del hogar “Ya es parte de la familia”. Todo en un video que ni da risa, ni está bien, ni nada. Pero mejor véanlo y juzguen ustedes mismos:

Han acusado a la mujer de ser clasista con la trabajadora del hogar

Independientemente de que la broma en cuestión no da risa y nadie entiende por qué alguien querría humillar a una trabajadora del hogar con tal de conseguir likes o querer parecer graciosa, en redes sociales muchos han señalado a Marisa de ser una persona clasista y racista.

Y bueno, ya ni hablar de temas como el de Silvia arriesgándose a contagiarse de coronavirus por ir a comprar el queso panela, o la manera en la que muchas personas trabajadoras tienen que soportar este tipo de cosas por parte de sus ‘jefes’ con tal de no quedarse sin un trabajo y un sueldo que muchas veces no es el mejor.

Acá algunas reacciones al respecto:

Una broma desde una relación asimétrica de poder, no suena a broma, suena a exhibición, a humillación y es violencia. Silvia no es familia, es una persona q presta un servicio; ¿Silvia tendrá una retribución extra p/hacer las compras en medio d una pandemia?; ¿Silvia tendrá SS?. https://t.co/gGK5xbFtu1 — JLopézObradorista🇲🇽🤖🧠👁️🛢️🎸 (@jess_jesafs80) August 15, 2020

Silvia nunca sospechó que era una broma porque probablemente le hablan así a diario. Ah, y porque no tiene ni mierda de gracioso. https://t.co/uHqgpeoGZz — Emanuel Retana (@ema_retana) August 15, 2020

odio a lxs whitexicans, lxs odio demasiado pic.twitter.com/ZJXVDMAOjx — nicole with an e (@NE3KYY) August 15, 2020

Hay algo en el “humor” a costa de las personas que se encuentran en una posición laboral jerárquicamente más abajo que tú que no me gusta. Me pregunto qué pasaría si Silvia le dijera de “broma” que la va a demandar por no darle prestaciones.https://t.co/Xq2frdppo2 — ana. (@inconsistente) August 15, 2020

¿Silvia tendrá seguridad social? ¿Un salario justo? ¿Sus condiciones laborales darán para aguantar bromas sobre su subordinación y obediencia? Ojalá que sí. https://t.co/KBcvQA4BTb — Paloma (@palomaparda) August 15, 2020

Marisa ya dio de baja su cuenta de TikTok

Como era de esperarse, la mujer de la broma dio de baja su cuenta de TikTok luego de que se viralizara su broma en redes sociales, en donde son muy contados los que creen que la gente está exagerando (ya saben que nunca faltan).

No queremos sacar conclusiones, pero probablemente este es otro caso de personas con dinero que creen poder hacer lo que quieran sin tener repercusiones. Y si ustedes creen que no, tan sólo piensen cómo hubiera reaccionado Marisa si Silvia hubiera sido la de la broma. Es más, imaginen si Silvia tendría trabajo después de eso….