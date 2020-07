Silvia, una vendedora de flores de la Ciudad de México, se ha viralizado en internet gracias a un crudo y conmovedor video en donde denuncia las agresiones que ha sufrido por parte de policías capitalinos y también, en el cual pide ayuda al presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) para que ayude a la gente como ella a salir adelante y sin necesidad de robar.

Fue a través de un video difundido en Twitter por la usuaria Vale Fleming donde Silvia narró que ha estado trabajando durante la pandemia vendiendo flores. Sin embargo, las ventas son malas porque además de que no hay gente en las calles y todo está cerrado, también las autoridades le prohiben vender sus flores. “Ya estamos cansados. Yo tengo hijos que mantener, tengo que pagar renta”, dice la mujer entre lágrimas.

“Me han agarrado los de las camionetas. Ya van tres veces que me golpean [los policías], me quitan mis cosas, me hacen como quieren. Yo ando trabajando, yo no ando robando ni haciendo mal a nadie… nos llevan al torito, allá nos encierran”, detalla la vendedora que mientras llora se pregunta hasta cuando terminará la pandemia y todo lo que ha provocado.

Piden ayuda a AMLO para enfrentar los estragos de la pandemia

“Toda la gente ya estamos desesperados. Le pedimos al señor Andrés Manuel que por favor nos apoye, que ya nos ayude para que se acabe todo esto”, implora Silvia, quien porta un cubrebocas en su rostro y carga un par de girasoles en la mano.

“Yo sé que para él también es muy duro, también es un difícil, pero señor Andrés Manuel ayúdenos por favor. Somos gente pobre que quiere salir adelante, ¿o qué esperan? ¿Qué robemos, que matemos, que hagamos qué cosa para poder salir adelante con nuestros hijos?” manifiesta la mujer, quien agrega que los policías recientemente le quitaron su mercancía.

Pueden ver el video a continuación:

Ver en YouTube

Hace unos días Valeria, encargada de viralizar el caso de la señora Silvia, compartió a través de su cuenta de Instagram la cuenta bancaria de la vendedora, esto en caso de que alguien quiera y pueda ayudar a la vendedora de flores que ha conmovido a muchos en redes sociales, pues muestra lo que tienen que pasar muchos mexicanos, tanto en la CDMX como en el resto del país, con tal de poder sobrevivir durante la emergencia sanitaria que lamentablemente parece no tener fin.