Papás chidos: Hombre pone una canción de Slipknot y logra que su bebé deje de llorar

Una de las cosas con las que comúnmente batallan los padres primerizos es con encontrar una manera de calmar su bebé. Sí, sabemos que un recién nacido es muy adorable, pero hay que admitir que es una dura peleita poder tranquilizarlos cuando sueltan el llanto. Y así, varios papis y mamis recurren a cargar al nene, a darle de comer, a acercarle un juguete o ¿ponerlo a escuchar metal?

Aunque no lo creas, es cierto. Un hombre se hizo viral luego de que circulara un video en el que se ve cómo hace que su bebé pare de llorar con método muy peculiar que incluye una buena dosis de headbanging cortesía de Slipknot. Tal vez, en una de esas, a ti también te la aplicaban con algún artista en especial.

Probando nuevas alternativas

Si tienes a un bebito pero ya no te funciona el tradicional “A la Rorro Niño” ni las palmaditas en la espalda para que deje de llorar, tal vez deberías probar con algo de música fuerte. Suena de locos, pero esto podría ser una solución para ti y para que tu recién nacido descanse sin problemas.

Un usuario en YouTube llamado DrewTube lo intentó y parece que sí le resultó la idea. El hombre subió a su canal un video en el que aparece cargando a su pequeña bebita, la cual andaba muy inquieta y no paraba de llorar. Sin embargo, lo que llamó la atención del clip fue que la nena se quedó bien quieta y apacible luego de escuchar unos buenos riffs de Slipknot.

La bebé reacciona a “Psychosocial”

Así es. Las texturas pesadas y potentes de Corey Taylor y compañía lograron calmar a esta bebita. Pero no es que todas las canciones de Slipknot funcionarán, pues al parecer solo fue una en especial. Fue “Psychosocial”, aquel poderoso tema del disco All Hope is Gone (2008), el que impactó en los sentidos de la nena.

En el video se observa que la bebé, quien al principio lloraba sin parar, deja el llanto de lado una vez que comienza a escuchar las primeras notas de la canción. Lo increíble es que se mantiene atenta a lo que escucha mientras su papá la menea.

Ver en YouTube

“¡Fue un feliz accidente descubrir que esta melodía hacía para de llorar a mi hija! Siempre funcionó. Probé otras canciones de otras bandas y otros temas de Slipknot. ¡Nada funcionó! ‘Psicosocial’ fue la indicada”, se lee en la descripción del video.

Ahí lo tienes. Si no te funciona las canciones de cuna tradicionales, quizá debas empezar a probar bandas de metal. O cualquier otro género musical. ¿Cuál canción crees que sería la ideal para calmar a tus hijos?