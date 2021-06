Querido sopilector, ¿sabes qué tiene de parecido el whiskey con los sneakers? ¡Vaya, vaya! Si tu respuesta fue “nada”, estás muy equivocado… tienen en común más de lo que crees. Y es que un buen whiskey, al igual que un buen calzado, siempre deben ser elaborados de manera artesanal. Jack Daniel’s y The Shoe Surgeon lo saben, por eso se han vuelto a unir para lanzar unos ¿sneakers de colección? ¡Sí, leíste bien!

Cuéntame más, tío Sopitas

Oye, pero este modelo no fue creado así porque sí; está inspirado en el clásico zapato de salón y su silueta está basada en las botellas del emblemático Jack Daniel’s Tennessee Honey y el Old No. 7. ¿Sabías que estas dos marcas ya son viejos conocidos y llevan años trabajando en conjunto para resaltar su amor por lo hecho a mano?

Características

Es bien sabido que cuando se juntan dos grandes suceden cosas inesperadas y esa vibra buena onda quedó plasmada en estos sneakers. Cada diseño representa la forma de una colmena: geométrica y natural, y los colores hacen referencia al tono del whiskey añejado con toques dorados; las texturas satinadas en negro y colores ocres rinden tributo a la caja fuerte en la que Mr. Jack guardaba papeles importantes. Curiosamente, al olvidar la combinación para abrirla, le dio un puntapié que inmediatamente le fracturó el pulgar, causándole su muerte, pa’ pronto.

Bueno, bueno, basta de historias… pa´que te des un quemón aquí te dejamos estas bellezas:

Seguro ya estás bien [email protected] para conseguir los tuyos, ¿verdad? Pero ojo, aquí te van tres noticias, una no tan buena, una buena y una excelente. Resulta que se hicieron 250 pares, pero solo 6 llegarán a México y ehhhmm… no estarán a la venta -cries en spanish- , peeero tendrás oportunidad de ganarte los tuyos.

La onda para ganar está así: por cada compra que hagas de Jack Daniel’s Tennessee Apple o Jack Daniel’s Tennesse Honey, deberás registrar el ticket junto con tus datos en este sitio, donde también podrás consultar todos los detalles, y por último, deberás ponerte [email protected] y responder la siguiente pregunta: ¿Por qué deberías ganarte de uno de los pares de tenis edición especial de Jack Daniel’s? ¡Vas!