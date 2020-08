Sofía Macías dice: Gana 100 dólares sacando lo que ya no usas

Todos tenemos un pequeño tesoro en nuestros clósets pero no lo sabemos. Por eso quiero retarte: gana 100 dólares sacando lo que ya no usas en tu casa. Esto lo tienes que hacer en un mes así que más vale que pongas manos a la obra.

¿Y cómo le tengo que hacer para este reto?

Puede que te preguntes ‘¿y quién va a querer tus chácharas?’: La respuesta rápida es: mucha gente, aunque no lo creas, porque lo que ya no te gusta o dejaste de usar, puede ser muy útil para alguien más, sólo debes encontrar al comprador correcto.

En Pequeño Cerdo Capitalista hicimos nuestra primera miniserie de 3 episodios con este reto en mente y quiero compartirla contigo. Mira todo lo que logró Rita, la protagonista de este proyecto, y que tú también puedes seguir para cumplir el reto #100USDXInternet:

Paso 1. Encuentra el tesoro escondido

Lo primerito que debes de hacer es sacar todo lo que ya no usas de clósets, libreros, el cuarto de los tiliches y hasta de debajo de la cama. Puedes tirar muchas cosas y guardar otras para la vendimia si sigues la metodología de Claudia Torre, de OrganizARTE, con quien hicimos este reto. Dale play al primer episodio:

Paso 2. Pon todo en su lugar

Te va a dar un micro infarto cuando te encuentres tu cuarto, tu sala o tu casa completita patas arriba, pero si empiezas ordenando las cosas en su lugar correcto, en su contenedor ideal y separando la basura, las donaciones y las cosas que vas a vender, pronto verás que tu espacio vital es más grande de lo que pensabas y que tienes muchas cosas que puedes aprovechar.

Mira cómo le hizo Rita, nuestra alumna de Retos Financieros –el curso en línea de Pequeño Cerdo Capitalista–, de la mano de OrganizARTE:

Paso 3. Aplícate con la venta por internet

Una limpiadita, una arregladita, unas buenas fotos y todo a la venta. Puedes usar el market place de Facebook, aplicaciones o plataformas de venta y hasta, cómo nos aconsejó una experta en ventas por internet, con un álbum de fotos de cosas que estás vendiendo en tus redes sociales. Ponle precio a tu tesoro y gana 100 dólares por internet… o más:

Estos retos están pensados como una forma de que generes esos ingresos extra que necesitas, de que desarrolles habilidades que tal vez no tenías y que encuentres un camino nuevo para acercarte más a tu meta. El súper plus de este reto que te propongo es que ahora vas a tener espacio para relajarte sin estar rodeado de mil cosas que no usas.

Pero es súper importante que seas constante y dejes de llenarte de cosas que no necesitas y que sólo le restan a tus metas. Me encantaría saber si te animaste y te sumaste al reto así que, si lo haces, publícalo en redes sociales con el hashtag #100USDXInternet para echarte porras.

*Sofía Macías es autora de Pequeño Cerdo Capitalista, una serie de libros para dejarte de hacer bolas con el dinero y usarlo inteligentemente para tus metas. Puedes encontrar más consejos útiles en su página, @PeqCerdoCap, sus cursos y en su canal de Youtube.