Sofía Macías dice: Contesta este test y descubre cómo andan tus finanzas

Dicen por allí que uno nunca sabe lo que tiene hasta que se muda de casa. Lo mismo pasa con el relajito financiero, uno nunca sabe que tan bien o mal está hasta que le aparece una emergencia o una crisis como la que ahora vivimos. Ok, tal vez es una exageración, pero es que también nos la pasamos como si no pasara nada e ignorar a esa parte de nuestras vidas, aunque se esté cayendo a pedacitos.

Es más, mientras más debes, más malabares terminas haciendo para seguir comprando porque te evades un poco de la realidad y te sientes bien… por unas horas. Y después entra la cosquillita de cuánto dinero realmente debes o tienes, y allí vamos de nuevo.

Por eso hoy te preparé un test que te va a ayudar a diagnosticar tu relajito financiero y con base en tu estado, empieces a arreglar, parchar y tapar las fugas por las que se te va el dinero. ¿Estás listo?

Descárgalo aquí.

¡Ah!, pero una cosa muuuy importante: no se vale mentir. A mi no me vas a engañar, sino que solo te harías daño solito. Contesta el test con toda la verdad y empieza a aplicarte.

Al final del test verás 5 tips para empezar a arreglar tu relajito financiero, y lo mejor es que no son acciones complicadísimas que te tomen días. Es más, con una hora que te dediques al diagnóstico y la estrategia estarás listo para ponerle una nueva cara a tus finanzas personales.

Y si te quedas picado, te platico que preparé una MasterClass con 5 claves para reiniciar tus finanzas y empezar el 2021 de la mejor forma. Será el 26 de noviembre a las 19:00 horas, (hora del centro de México). El registro es completamente gratuito. Solo tienes que dar click aquí e inscribirte. ¡Te espero allá!

*Sofía Macías es autora de Pequeño Cerdo Capitalista, una serie de libros para dejarte de hacer bolas con el dinero y usarlo inteligentemente para tus metas. Puedes encontrar más consejos útiles en su página, @PeqCerdoCap, sus cursos y en su canal de Youtube.