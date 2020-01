Sonos demanda a Google por presunta infracción de patente tecnológica

Hay veces que las cosas se tienen que hacer por las malas… Siguiendo lo que la compañía describió como años de ida y vuelta, Sonos ha presentado una demanda contra Google por presuntas infracciones de patentes relacionadas con los altavoces inteligentes de la compañía. Sonos dijo que Amazon también estaba infringiendo su patente, pero que solo pueden permitirse asumir un titán tecnológico a la vez.

En los juicios, presentados ante el Tribunal de Distrito de los EE. UU. en Los Ángeles, y la Comisión de Comercio Internacional de los EE. UU., Sonos afirma que Google se fusiló la tecnología patentada que permite que sus altavoces funcionen en varias habitaciones, incluido el dispositivos Google Home, el celular Pixel y el descontinuado Chromecast Audio.

De acuerdo a la demanda, Google obtuvo acceso a la tecnología de Sonos a través de una asociación iniciada en 2013 que permite a los altavoces de Sonos trabajar con Google Play Music. Con esta demanda, Sonos busca que se dejen de vender los dispositivos de Google que tengan esta tecnología, así como las sanciones financieras correspondientes.

“Google ha estado copiando descaradamente y con conocimiento nuestra tecnología patentada”, dijo el presidente ejecutivo de Sonos, Patrick Spence, en un comunicado al New York Times. “A pesar de nuestros repetidos y extensos esfuerzos en los últimos años, Google no ha mostrado ninguna disposición a trabajar con nosotros en una solución mutuamente beneficiosa. No nos queda más remedio que litigar”.

El informe del New York Times también detalla la contraparte. De acuerdo al comunicado que dio Google al respecto, dijeron que Sonos estaba utilizando Google IP y que los pagos de licencia propuestos no fueron satisfactorios para ellos. Un portavoz de la compañía destacó que las empresas habían estado en medio de negociaciones:

“A lo largo de los años, hemos tenido numerosas conversaciones en curso con Sonos sobre los derechos de propiedad intelectual de ambas compañías y estamos decepcionados de que Sonos haya presentado estas demandas en lugar de continuar las negociaciones de buena fe. Discutimos estos reclamos y los defenderemos vigorosamente”.