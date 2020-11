Y porque nadie lo pidió: Spotify ha agregado stories a su plataforma

¿Se acuerdan cuando Twitter anunció la llegada de las stories a su plataforma y todos nos pusimos a bromear sobre cómo se verían las ‘historias’ en otras aplicaciones? Pues de alguna forma la vida nos dice que no debemos de andar de chistosos, ya que en el momento menos esperado todo se puede hacer realidad. Y eso lo viene a comprobar Spotify.

Tal parece que la popular plataforma de streaming se ha unido al tren del mame a la tendencia de poner stories en su interfaz. O al menos eso es lo que ya comenzamos a notar varios usuarios de Spotify, quienes hemos notado playlists públicas que ya tienen ‘historias’ disponibles. ¿Para qué o qué?

Fue un youtuber llamado TmarTn el que descubrió las historias de Spotify mientras buscaba música navideña. Al abrir una playlist llamada ‘Christmas Hits’, creada por la misma plataforma, TmarTn notó que en la pantalla le aparecía la opción “tocar para ver la historia”. Ahí aparecían varios artistas presentando la lista de reproducción.

Las historias de Spotify, al igual que Instagram, Twitter, Snapchat, LinkedIn, y todas las demás plataformas que ya cuentan con esa herramienta, se pueden cambiar al deslizar el dedo al lado derecho o izquierdo. A continuación dejamos el video con el que el youtuber se dio cuenta de que ya existen las stories en Spotify:

Spotify has stories now….

S P O T I F Y

This has got to stop pic.twitter.com/xsurbrJblx

— TmarTn (@TmarTn) November 27, 2020