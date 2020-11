El amor: Abuelito de 80 años brinda serenata a su esposa afuera del hospital

A veces nos dan ganas de tirar la toalla al afirmar que el amor no se hizo para nosotros y moriremos solos rodeados de muchos gatos. Sin embargo, de pronto nos encontramos con historias que demuestran que quizá sí encontremos a esa persona especial con la que podamos pasar lo que no reste de existencia. Historias como la de don Stefano Bozzini.

Este abuelito de 80 años de edad se ha robado las palmas y los corazones de redes sociales gracias al gran gesto que tuvo hacia su esposa, quien se encontraba hospitalizada. Y es que el señor Stefano Bozzini se paró con su acordeón afuera del centro médico donde estaba su amada y comenzó a tocarle su canción favorita para animarla un poco. ¡Sí estamos llorando!

Esto ocurrió el pasado 8 de noviembre a las afueras del hospital de Castel San Giovanni, en una región de Italia llamada Emilia-Romaña. Stefano Bozzini extrañaba mucho a su esposa Carla Sacchi, con la que lleva 47 años de casado y quien tuvo que ser internada durante varios días para realizarse unos estudios ante la sospecha de cáncer.

Para la pareja fue difícil el estar separados mucho tiempo, ya que este es el mayor lapso de tiempo que han pasado uno sin el otro. Fue por lo mismo que don Stefano Bozzini decidió sorprender a su amada tocando durante varias horas desde el patio del hospital, donde médicos, enfermeras y la misma Carla fueron testigos del gran acto de amor.

En un video que se ha viralizado en internet se puede ver al abuelito sentado en un pequeño banco y frente a una de las ventanas del centro médico. También se puede ver al personal de salud y a la señora Carla apreciando el tierno gesto por parte del hombre, quien usa un cubrebocas y un sombrero con pluma durante la serenata.

“Hacía sol y no había parado nunca de tocar…Es el mejor público que pude tener, tuve tantos aplausos”, mencionó Stefano a una estación de radio local, de acuerdo al portal La Vanguardia. Sin más, les dejamos el tierno video de la serenata que este hombre le dio a su amada esposa:

“Per noi è stato il primo distacco in 47 anni di matrimonio,mi è crollato il mondo addosso.Ho fatto la prima cosa che mi è venuta in mente:la fisarmonica sotto la finestra”

