Los hijos son una bendición, de eso no hay ninguna duda. Pero la verdad es que no siempre es conveniente dar libertad a su creatividad, porque podrían salir bastante caras sus angelicales travesuras. Sino me creen pregúntenle a este tipo de China, quien fue demandado por una concesionaria de autos porque su hija rayó con una piedra varios modelos de Audi completamente nuevos.

La historia no puede sr más simple, una pareja decidió acompañar a un amigo a la concesionaria pero lo hicieron con todo y su pequeña hija de tres años. Eso no está mal, desde luego, lo malo fue que la descuidaron por un buen rato. Cuando menos se dieron cuenta, la niña ya había dado rienda suelta a su imaginación y plasmó una serie de trazos sobre la pintura de al menos diez vehículos Audi con una piedra.

La travesura de la niña ocurrió hace ya casi un mes, el pasado 24 de noviembre. Sin embargo, la historia se difundió recientemente, al parecer, porque el proceso se habría resuelto hace unos días con un acuerdo entre los involucrados, según relata 7news.

El gerente de la concesionaria demandó al padre de la niña argumentando que los autos ya no podrían venderse como nuevos, pues al tener una reparación en la pintura, podrían ser demandados por falsa publicidad. Los vehículos necesariamente tendrían que pasar al catálogo de seminuevos, lo que naturalmente reduce su valor de una forma considerable.

La demanda exigía al menos 200 mil yuanes, cantidad equivalente a unos 540 mil pesos mexicanos. No obstante, el citado medio reveló que al final el hombre y la agencia acordaron un pago muuuuucho más pequeño: 70 mil yuanes (poco menos de 190 mil pesos mexicanos). En pocas palabras, le salió bastante barato el chistecito de su hija.