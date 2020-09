Trueques brgs: Sujeto intercambia un tazo por dos manzanas y se hace viral

A muchos nos basta con escuchar la palabra ‘Tazo’ para que, al más puro estilo que Anton Ego probando el ratatouille del chefcito, se nos vengan a la mente todos esos recuerdos de cuando jugábamos en la escuela o con nuestros amigos de la cuadra. Esto con la finalidad de demostrar quién era el rey indiscutible de este arte: ese que lograba voltear más de tres tazos con sólo un movimiento.

Claro que el tiempo ha pasado y los tazos ya no gozan de la popularidad que una vez tuvieron, la cual hace muchos años incluso nos orilló a hacer berrinches tamaño “llorarás” con tal de que nuestras jefecitas nos compraran una bolsa de papitas y pudiéramos hacer crecer nuestra colección. Pero ojo, que eso no significa que ya no tengan valor en el mercado.

Un sujeto cambió un tazo por dos manzanas rojas

Y es que basta con entrar a plataformas de venta darnos cuenta que en pleno 2020 la gente aún sigue adquiriendo tazos y por cantidades que van desde los 2 hasta los 150 pesos (si no es que más). Aunque también, ahora sabemos que hay quienes prefieren hacerlo al modo de la vieja escuela con los famosos ‘trueques’.

Al menos eso lo demuestra un caso que se ha viralizado en internet de manera reciente y en donde un sujeto cambió un tazo de pac-man por dos manzanas que un niño le ofreció. Un intercambio bastante inteligente que quedó sellado con una foto donde tanto el vendedor como el comprador obtuvieron lo que deseaban.

Todas las noticias que necesitas saber están en nuestro Newsletter Email address: ¡Suscríbete aquí! Leave this field empty if you're human:

El intercambio se ha hecho viral en internet

En unas capturas de pantalla que corren por internet se puede ver la publicación en donde el dueño del tazo, llamado Calixto, ofertó su producto a través de Facebook: “Cambio tazo de Pac-man por lo que me den”, escribió el agradable sujeto en su posteo, mismo que atrapó la atención de un niño que le ofreció dos manzanas o una bolsa de dulces a cambio y para quedar ‘tablas’.

Por las capturas de pantalla podemos darnos cuenta de que este hecho sucedió en alguna parte de Culiacán, Sinaloa, y el vendedor del tazo se acercó a donde vive el niño para poder llevar a cabo el trueque. Un trato que quedó sellado con la foto en donde se ve al vendedor con sus manzanas rojas y al pequeño niño con el tazo de pac-man.

Acompáñennos a ver esta gran historia:

Los usuarios han comentado sobre esta inusual situación

La publicación se ha viralizado en redes sociales como Twitter e Instagram, esto gracias a que muchos han dado su punto de vista sobre si al sujeto del tazo le convenía más tomar la bolsa de dulces, o si el niño es más inteligente y posteriormente vendió el artículo más caro de lo que le costó.

Aunque también hay muchos que aplauden este tipo de cosas surrealistas que nos hacen creer que vale la pena seguir pagando el recibo de teléfono cada mes, considerando esta historia –junto a la del chocorrol perdido que viajó de Monterrey a Sinaloa para regresar con su dueño– una de las mejores que hemos visto en este 2020.