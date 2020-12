“No se vale”: Roberto Palazuelos busca a sujeto que intentó prender fuego a uno de sus hoteles

El buen Roberto Palazuelos (a.k.a. Bobby P.) anda que no lo calienta ni el sol, pues un sujeto trató de quemar uno de sus hoteles –literalmente– y ahora ha emprendido una búsqueda implacable a través del internet para identificar al tipo en cuestión, quien fue captado por las cámaras de seguridad del complejo de su propiedad.

A través de su cuenta de Twitter, Roberto Palazuelos difundió la imagen de un sujeto de barba que fue captado tratando de prenderle fuego a una cabaña del hotel Ahaud en Tulum, Quintana Roo, con ayuda de un encendedor. De acuerdo con ‘El Diamante Negro’, dentro de ella se encontraban dos menores de edad.

Quién pueda dar información de este sujeto,que trato de incendiar un hotel con niños adentro,porfavor envíenla por este medio gracias pic.twitter.com/1r0oPrBCnz — Roberto Palazuelos (@robpalazuelos) December 11, 2020

El intento de incendiar el hotel de Palazuelos quedó grabado en video

El programa de espectáculos ‘De Primera Mano’, de Imagen Televisión, dio a conocer un videoclip donde se aprecia el momento en que el sujeto, acompañado por una mujer, usa un encendedor para comenzar el fuego en la cabaña. Luego de eso, el tipo simplemente se guarda el encendedor en uno de sus bolsillos y ambos se alejan caminando con toda la tranquilidad del mundo (¡HDLCH!).

En el reportaje presentado por Imagen Televisión se muestra también que el personal del hotel logró apagar el fuego con arena de la playa y un extintor. Sin embargo, las imágenes dejan claro que la tarea no fue nada sencilla y no es difícil imaginar la angustia que sintieron los empleados del lugar al tratar de extinguir las llamas.

Ahí está pic.twitter.com/8WVfGeainC — jose escalante varela (@joseescalantev2) December 11, 2020

Ya se abrió una carpeta de investigación

El propio Roberto Palazuelos declaró en el programa que ya se abrió una carpeta de investigación por este hecho y que la foto del sujeto ya anda en manos de prácticamente todas las corporaciones de seguridad e inteligencia de este país porque está completamente decidido a encontrar a este sujeto y a sus acompañantes. “Me va a tomar tiempo, pero los voy a agarrar”, expresó con determinación.

Ahhhhh pero al parecer ‘El Diamante Negro’ no se conformará con que la justicia haga su trabajo, pues lanzó una advertencia al sujeto, que involucra cobrarse personalmente de él. “Al barbón ese, el día que me lo encuentre vas a ver la madriza que le voy a dar yo personalmente, te lo digo. Si me está escuchando, de una vez que sepa, que se acaba de echar un alacrán a la espalda”, dijo Palazuelos.

Podrían acusarlo de tentativa de homicidio

Tal como señaló en redes sociales, Palazuelos reiteró que al interior de la cabaña se encontraban dos menores de edad, hijos de uno de sus socios: un niño de 7 años y una niña de tan sólo 5. Por ello, indicó que aunque no tiene el dato preciso sobre cómo está tipificado este delito, él considera que puede verse como tentativa de homicidio.

Bobby dejó claro que él no tiene enemigos y por eso no cree que esto se haya tratado de un atentado en su contra, “pero uno nunca sabe”, expresó. Pues sí, ojalá que las autoridades den pronto con este sujeto y su cómplice, pero no para que Palazuelos les de la madriza que prometió, sino para que la justicia haga su trabajo y el tipo responda por lo que hizo.