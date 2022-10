Qué suerte tienen algunos, me cae… El pasado viernes 28 de octubre comenzó el Gran Premio de México, uno de los máximos eventos para los fans de automovilismo y el cual, por supuesto, recibe a las miles de personas que se dan cita en el Autódromo Hermanos Rodríguez de la CDMX.

Para muchos y muchas la emoción sobre este evento es mayor al saber que Checo Pérez regresa a México para correr en casa y poner en alto el nombre de nuestro país. Sin embargo, también hay fans y seguidores de las otras escuderías que se dan el tiempo de mostrar su apoyo.

El Gran Premio de México llegó con todo a la CDMX

Lo que es una realidad es que este evento tiene a muchos rompiendo el cochinito y sacando la cartera, pues los boletos no son precisamente los más baratos del condado y se agotan en segundos. Claro, esto a menos que tengas la suerte de poder presenciar gratis este eventazo.

Lo decimos porque en TikTok nos topamos con el video de un sujeto llamado Bryan Salazar, quien presumió cómo pudo ver las prácticas libres (y cómo logrará ver a las escuderías competir el próximo domingo 30 de octubre) gracias a que literalmente vive a un lado del Autódromo Hermanos Rodríguez.

Un sujeto que vive a un lado del Autódromo puede ver el Gran Premio de México gratis

En el video en cuestión se puede ver a varias personas arriba de una banca color blanco (al más puro estilo de Los Simpson) que aprecian el paso de los autos de las escuderías Mercedes y Aston Martin, así como los letreros del Gran Premio de México en el fondo.

“No hay varo para venir a ver la Fórmula 1, pero vives a lado”, dice este sujeto que sin duda se ahorró unos pesos con una vista que muchos sinceramente quisiéramos tener en este momento. Les dejamos el video 100% real no fake pa’ que lo chequen:

Cuando no hay dinero Pero vives a un lado

Aunque varias personas están haciendo lo mismo en otros lugares

Al igual que el año pasado, en el Gran Premio de México de este 2022 no faltaron las personas que también quisieron ahorrarse el boleto (o no les quedó de otra al no alcanzar) y se lanzaron al puente peatonal a las afueras del Foro Sol.

Para quienes viven en Chilangolandia (o frecuentan la zona por los conciertos), saben que en dicho puente, a pesar del blindaje, se puede ver el interior del Autódromo y el Foro Sol. Algo que lleva a muchos a hacer su lucha y acomodarse para no perderse ningún detalle.

Daniel González, seguidor de la Fórmula 1, llegó desde las 9:30 horas al puente de Churubusco para poder ver gratis la calificación del Gran Premio de México ??



? @GuerraTonatiuh pic.twitter.com/j2CPDawPZL — Multimedios Deportes (@mmdeportesmx) October 29, 2022

Considerando que a algunos les cuesta un boleto del metro y el pasaje del camión, podemos decir que el ingenio mexicano siempre sobresale en este tipo de eventos masivos. ¿Qué les parece?