¡Así luce por dentro Super Nintendo World, el nuevo parque temático en Japón!

Todavía faltan unos días para celebrar el Año Nuevo, pero Nintendo ya nos tienes bastante emocionados con sus planes rumbo a 2021. Esta vez no es un videojuego lo que levanta la expectativa del mundo; se trata del nuevo parque temático que la compañía inaugurará de la mano de Universal Studios Japón en febrero próximo.

Y es que en los últimos meses, la desarrolladora de videojuegos y el estudio cine anduvieron mostrando una que otra imagen de cómo lucirá Super Nintendo World. Pero aquellos adelantos no se comparan con lo que hemos visto hoy en la transmisión encabezada por el mismísimo Shigeru Miyamoto.

Shigeru Miyamoyo guía el recorrido

Si la idea de un parque temático basado en los videojuegos de Nintendo ya nos volaba la cabeza, ahora imagínense el primer tour -aunque sea virtual- por el lugar. Así sucedió este viernes cuando pudimos conocer las instalaciones a través de un livestream que inesperadamente lanzó la compañía japonesa.

Pero este no fue un recorrido cualquiera pues fue Shigeru Miyamoto quien lo guio. Para quienes no lo ubiquen bien, este señor es nada más y nada menos que el creador de icónico juegos como el propio Super Mario Bros, Donkey Kong y The Legend of Zelda, entre otras.

El tour por Super Nintendo World

“Un lugar donde podrás experimentar Mushroom Kindom en vida real”. Con esas palabras, Miyamoto comenzó el recorrido al interior del nuevo parque temático de Nintendo. La entrada, desde luego, debía ser una de las clásicas tuberías verdes. Podría parecer absurdo, pero desde ahí nos damos cuenta que la experiencia será total hasta el mínimo detalle.

Enseguida, la primera tubería que nos muestra Shigeru nos expulsa directamente a un cuarto caracterizado como el castillo de Super Mario 64, lugar donde incluso tendremos la oportunidad de escuchar en el ambiente la banda sonora de aquel videojuego.

Y aquí esta por fin. La salida del castillo revela el panorama entero que los visitantes podrán observar de Super Nintendo World. Montañas, bloques de ladrillos, los famosos goomba y los koopa troopas andan por ahí, adornando el sitio para hacernos sentir como si estuviéramos dentro de alguna consola.

Miyamoto también nos muestra las funciones interactivas del parque. Los visitantes tendrán en su muñeca una pulsera con la que podrás golpear los famosos bloques power-up (los que tienen el signo de interrogación) para ir acumulando monedas en una app móvil que te servirá para ganar premios y más cosas.

La tiendas de regalos y el castillo de Bowser

Si bien el paseo por diferentes pasadizos del parque son el atractivo principal, una de las áreas que seguro muchos querrán visitar será la 1UP Factory que será la tienda de regalos donde podrás comprar ropa y accesorios para llevarte un gran recuerdo del lugar. Y eso sin mencionar el restaurante interactivo donde Toad, el entrañable personaje con cabeza de hongo, te atenderá.

Pero sin duda, una de las atracciones principales será el castillo de Bowser, el eterno enemigo de Mario. Lo mejor de este lugar, como se ve en el video de presentación, será una atracción basada en Mario Kart que se ve bastante divertida. Si quieres checar el recorrido completo, acá te dejamos el video y unas imágenes. El parque abrirá el 4 de febrero y según Shigeru Miyamoto, la fecha no se pospondrá.