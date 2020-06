Decir que el 2020 (o lo que va de él) ha sido un año caótico, es poco. Incendios en Australia, una pandemia de coronavirus que nos ha tenido en confinamiento durante varios meses –y ha dejado una nueva crisis económica–, la llegada de avispas asesinas a Estados Unidos y hasta la existencia de ovnis confirmada por el Pentágono, son algunas de las cosas que han ocurrido en el primer semestre de 2020, el cual ya llegue a su fin (por el bien del mundo)

Si la lista mencionada no fuera ya lo suficientemente larga, llega una nueva teoría conspirativa para estresarnos más de lo que ya estamos. Lo decimos porque un científico afirma que las lecturas hechas al calendario maya estaban erróneas, y en realidad el fin del mundo no estaba destinado a pasar el 21 de diciembre de 2012, sino más bien para el 21 de junio de 2020. O sea, la semana que viene. ¡Aguanteeeeen!

Se trata de Paolo Tagaloguin, un hombre que a través de su cuenta de Twitter (la cual ya borró aparentemente), publicó una serie de tuits en donde explicaba que las personas que leían las predicciones del calendario maya (sobre el fin del mundo) no tomaron en cuenta que durante el cambio del calendario juliano al gregoriano (que es el que utilizamos en la actualidad) se perdieron 11 días por cada año.

Ahora, tomando en cuenta que llevamos 268 años usando el calendario gregoriano (aceptado por Gran Bretaña en 1752), hablamos de que en total se han perdido 2 mil 948 días (268 x 11= 2 mil 948). Si esos días se dividen entre los 365 días del calendario que manejamos en la actualidad, nos da como resultado 8 años perdidos. (2948/365= 8.07).

Entonces según esto, las personas que contabilizaron el fin del mundo para el 21 de diciembre de 2012 supuestamente estaban equivocadas, ya que agregando los ocho años mencionados la fecha del ‘fin del mundo’ está planteada para el 21 de junio de este 2020. En otras palabras, estamos a ocho días de que “nos cargue el payaso”, como dirían por ahí,

Pero antes de que entren en pánico, no se asusten, pues ya sabemos que estas predicciones nunca han sido acertadas. Tan sólo recuerden que anteriormente esperamos el ‘fin del mundo’ en los años 2000, 2006 y 2012, pero pasamos esas fechas y nomás no pasó nada, así que es probable que ocurra lo mismo la próxima semana. Aunque eso sí, sinceramente del 2020 ya no sabemos qué más esperar.

Con información de: New York Post