Hasta este momento, el presidente de nuestro país, Andres Manuel López Obrador –AMLO para los cuates–, aún no ha lanzado un plan serio en contra del coronavirus, sobre todo desde que la Organización Mundial de la Salud lo catalogó como una pandemia. Es más, ha decidido que por ahora no se cancelarán las benditas mañaneras y continuará con sus tradicionales giras, sin embargo en alguien debe caber la prudencia, ¿no? Pues sí, alguien logró agarrar la onda de toda la situación y le dijo dos tres cositas al mero mero, solo que no fue alguien de su gabinete, sino la mismísima Thalía.

Y ustedes se preguntarán, ¿qué diablos tiene que ver la actriz y cantante con el preciso de México? Bueno, pues después de lo que les vamos a contar, seguramente entenderán todo y jamás volverán a tacharla de loca por subir videos random a sus redes sociales. Bueno sí, pero sólo un poco.

Resulta que hace algunas horas, la protagonista de María, la del barrio, compartió un video bastante interesante en su cuenta de Instagram. Esta vez no era para motivar a la gente a que le entraran a un challenge de moda, no, esta vez fue algo mucho más serio y aunque parezca increíble, lograron sacarla de sus casillas.

Como ya lo hemos visto, la gran mayoría del mundo se encuentra en aislamiento para evitar la propagación masiva del coronavirus, incluida la cantante de “Piel Morena”, aunque le llamó la atención ver las indicaciones que daba AMLO ante tal situación en uno de los videos que acostumbra subir los fines de semana nuestro presidente (como si se tratara de La Ruta de la Garnacha) por alguno de los pueblos de nuestro país, y en esta ocasión le tocó visitar Oaxaca.

Después de empacarse (eso creemos) unas buenas tlayudas, AMLO aprovechó para dirigir un mensaje a México en estos tiempos en los que el COVID-19 nos tiene con los pelos de punta, aunque lejos de calmarnos consiguió todo lo contrario pues animaba a la gente a seguir con su vida normal –es más, hasta invitaba a todos a sacar a la familia a comer– y que él más tarde nos informaría cuando la situación estuviera más fea.

Es aquí donde entra la querida Thalía, pues a pesar de que vive en Estados Unidos desde hace años, parece que está preocupada por la situación, a tal punto que –así como mamá mexicana–, le dio una regañiza marca llorarás al presidente. Con su particular forma de dirigirse a sus seguidores, ya saben, diciéndoles “mis amores”, la cantante le dijo a AMLO que no estaba bien que le estuviera diciendo al pueblo de México que siguiera saliendo a la calle cuando podría ser un gran riesgo.

Por si esto fuera poco, también le recordó a todos sus fans que lo mejor que pueden hacer en estos momentos es quedarse en casa, pues es probable que muchas personas sean portadoras del virus sin saberlo y este podría seguir propagándose por todas partes. Ya para terminar, dijo que no podía entender cómo después de escuchar hasta el cansancio las indicaciones de los expertos, AMLO diera este mensaje.

Mejor no les echamos más choro, chéquenlo ustedes a continuación:

Por supuesto que el internet reaccionó ante esto, por un lado hubo quien de plano apoyo a Thalía, pues consideraran que el gobierno de México debería tomar medidas más drásticas ante el coronavirus, y del otro estuvo quien sigue pensando que el plan de AMLO va de maravilla. Quién sabe qué pasará en este capítulo bizarro entre la política y el espectáculo de nuestro país, pero ahora sí nos quedamos con el ojo cuadrado.