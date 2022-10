Incluso si no son los más entusiastas del arte y toda esa onda, seguro que han escuchado hablar de Bansky. Sus obras se han popularizado a lo largo de los años desde Inglaterra para el mundo y es un hecho que se trata de uno de los artistas más renombrados de nuestros tiempos (con todo y que identidad se mantiene en un inmenso misterio).

¿Son fans de su trabajo? Entonces, están de suerte porque en el mes de Octubre llega a la Ciudad de México la exposición The Art of Bansky: Without Limits. Si se quieren lanzar, les contamos todo lo que deben saber sobre la primera visita que esta muestra trae a nuestro país.

Logo de la exposición. Foto: Especial.

‘The Art of Bansky: Without Limits’ viene a la CDMX pero ¿es una exhibición oficial?

The Art of Bansky: Without Limits es una exposición que ha dado la vuelta al mundo y que ha tenido presentaciones en Estados Unidos, Europa, Asia y finalmente abrirá en la Ciudad de México el próximo 15 de octubre.

El lugar donde podrán visitar la expo es en el Antiguo Hotel Reforma, ubicado en la calle París #32, esto en la colonia Tabacalera (alcaldía Cuauhtémoc).

Por supuesto, la muestra pondrá a nuestra disposición recreaciones del enigmático e increíble trabajo del artista que comenzó a darse a conocer hace ya varias décadas en las calles de Inglaterra. Pero más allá de eso, vale la pena tener en mente de qué se compone y quién trae esta exposición a la CDMX.

‘Flower Thrower’ es una de las obras de Bansky que se reproducen en esta expo. Foto: vía Instagram.

Esta edición de The Art of Bansky: Without Limits se ha diseñado para ajustarse al recinto mencionado y se compondrá por más de 170 muestras del trabajo del mítico artista. Fotografías, murales, esculturas, impresiones… en fin, un montón de reproducciones en diferentes presentaciones son las que nos permitirán entender de primera mano por qué Bansky es uno de los nombres más importantes -sino el que más- en el ámbito del arte callejero de la historia.

¿Quieren más? Bueno, entonces deben saber que también tendremos acceso a más de 40 instalaciones a modo de murales que prometen reproducir y recrear el espíritu callejero y el mensaje del propio Bansky. La experiencia inmersiva se completa con un video documental para que los asistentes conecten de lleno con el mundo de este icónico creativo británico.

Una expo de Banksy, no aprobada por Banksy

Sin embargo, vale la pena mencionar que esta exposición de Banksy no es del todo oficial, pues el propio artista ha aclarado en su sitio web que NO está involucrado en esta expo y de hecho, señala que se ha realizado sin su conocimiento o participación, por lo que pide “tratarlos de acuerdo a esta información”

Captura tomada de la página oficial de Banksy

El precio de las entradas

Si aún así no se pueden resistir a la oportunidad de ver algunas recreaciones del arte de Bansky, podemos decirles que los boletos estarán disponibles a través de Ticket Master.

Horarios y precio de las entradas:

Lunes a viernes (11:00 – 17:00) en $250.00

Lunes a viernes (17:00 – 21:00) en $300.00

Sábado y domingo (11:00 – 21:00) en $350.00

10% de descuento para menores (5 a 16 años de edad) y personas de la tercera edad (mayores de 65 años)

20% a grupos de 10 personas o más.