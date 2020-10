¡Joya! Captan a sujeto entrenando box en la calle y lo apodan el ‘Rocky Mexicano’

No cabe duda que vivimos en un país tan surreal, tanto que uno ya sale a la calle sin saber lo que se le atravesará en el camino. Y es más, a veces el ‘México mágico’ aplica tanto que basta con mirar a la calle, a través de nuestra ventana, para comprobar que gente como la de nuestro país no se encuentra todos los días.

Lo afirmamos porque en la red social de la chaviza (a.k.a. TikTok) nos topamos con un video que claramente comprueba lo que acabamos de decir, pues además de que fue grabado desde una ventana, también nos muestra a un sujeto que va por la calle entrenando como quizá lo haría el mismísimo Rocky Balboa (bueno, algo así).

El nacimiento del ‘Rocky Mexicano’

Se trata de un video posteado por el usuario Helios (@heliouz_), el cual muestra a un sujeto que está entrenando box en la vía pública. Pero no crean que este hombre nomás’ le va dando de golpes a la persona con la que entrena, sino que además jala una camioneta de carga con ayuda de una cuerda que tiene atada al cuerpo.

“Rendirse no es una opción. #mentalidaddetiburon” dice la descripción del video que va acompañado de la canción “Eye of The Tiger”, interpretada por el grupo estadounidense Survivor y que en la década de los años 80 se hizo popular gracias a la película de Rocky III, perteneciente a la saga protagonizada por Sylvester Stallone.

Acá les dejamos esta joya:

La gente está sorprendida de las personas que habitan nuestro país

El video también ha llamado la atención por el sujeto que va a bordo de la camioneta (en la parte de atrás, por si no lo notaron) y quien con muchísimo esfuerzo va haciendo abdominales mientras su compa, el ya apodado ‘Rocky mexicano’, va jalando la troca mientras le da duro y tendido a los puñetazos.

“México no es potencia porque no quiere”, “A recuperar Texas” y “Será lo que sea, pero amo a este país”, son algunos de los comentarios que ha dejado la aparición del Rocky Mexicano. ¿Se imaginan cómo sería vivir en otro país y perderse de estas joyas? México, gracias por tanto y perdón por tan poco.