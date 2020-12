“No queremos ilegales de México o del espacio”: Tiran monolito en California y lo reemplazan con una cruz de madera

Después de tanta cosas que hemos visto a lo largo de este año, podríamos pensar que nada más nos sorprendería. Sin embargo, siempre llega algo que nos dice “quítate, que ahí te voy”, como los monolitos que en las últimas semanas han aparecido por todos lados en las y que, más allá de recordarnos 2001: A Space Odyssey de Stanley Kubrick, crearon un montón de misterio, porque nadie sabe quién los puso ahí.

La primera estructura de estas la encontraron en el desierto de Utah el pasado 23 de noviembre y le voló la cabeza a miles de personas, pero aunque no lo crean, de la nada desapareció cuatro días después. Pero… en un plot twist que ni siquiera al mismísimo M. Night Shyamalan se le hubiera ocurrido, empezando diciembre hallaron uno muy similar en una montaña de Rumania, dejándonos a todos con muchísimas preguntas y ni una respuesta.

Aparece un monolito en California… y lo desaparecen

Bueno, pues para continuar con la intriga y la sospecha que seguramente no deja dormir a Jaime Maussan , el 2 de diciembre varias personas vieron un monolito similar en California. Para ser exactos, la figura se encontraba en la cima del Pine Mountain Loop en el Stadium Park en Atascadero, un popular lugar de senderismo, que se sitúa justo a la a mitad de camino entre Los Ángeles y San Francisco. Y decimos “se encontraba” porque ya no está ahí.

De acuerdo con CNN, un grupo de desconocidos que al parecer no estaban de acuerdo con que la gente le prestara atención a esta cosa tan extraña, tiró la estructura metálica de de unos tres metros de alto y 45 centímetros de ancho. Pero eso no fue suficiente, pues no dejaron a todos los curiosos con las manos vacías ya que en su lugar pusieron una cruz de madera… ¿para ir a rezarle al san extraterrestre o qué onda?

Sí, esto no es broma, de hecho los responsables se grabaron y por si esto no fuera suficiente, le tiraron a los mexicanos por el monolito. Todo lo grabaron en la plataforma de livestreams DLiv, y más tarde el usuario CultureWarCriminal compartió una parte de lo que sucedió y en ella se puede escuchar a uno de los jóvenes decir: “Cristo es el rey en este país. No queremos extranjeros ilegales de México o del espacio exterior”, ah caray.

La cruz también desapareció

Y vaya ironía de la vida, pues después de que este grupo reemplazara al monolito porque sí con la cruz, esta también desapareció *plop*. La vicepresidenta de Atascadero, Terrie Banish, dijo que no tenían en mente retirar la figura metálica ni investigar su origen, lo único que harán será retirar la base en donde la colocaron para que nadie salga herido, pero sin duda su aparición llamó la atención de todos en esa ciudad.

“No puedo decir que fueron extraterrestres, pero estaba aquí y ahora ha desaparecido. “Apareció sólo (el miércoles) y en medio de la noche alguien se la llevó”, mencionó Banish. No tenemos ni idea en qué terminará todo este tema de los monolitos en todo el mundo, pero jamás pensamos que cerraríamos el bizarro 2020 con esta clase de noticias... ¿Ustedes qué dicen? ¿Quién puso estas cosas? ¿Serán los seres de otros planetas?