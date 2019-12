“The eyes chico, they never lie” no es sólo una de las frases más famosas de la película Scarface (1983), también pudieron ser las palabras que debieron decirles a tiempo a los dueños de una tortuga quien, al quedarse solita en casa, provocó un incendio en la vivienda donde vive. Y eso no fue todo, pues luego de que la salvara, esta amiguita fue fotografiada con unos ojos más malignos que los de la mismísima Elba Esther Gordillo.

Todo pasó la noche del 24 de diciembre cuando esta pequeña tortuga, de 45 años de edad, se quedó sola en Navidad, dentro de en una casa ubicada en el condado de Essex, Inglaterra. Al andar caminando por una de las habitaciones, el animalito tiró por accidente una lámpara al suelo, provocando que una cama se prendiera en llamas.

Afortunadamente en ese momento se activaron los detectores de humo en la vivienda, los cuales sonaron tan fuerte que fueron escuchados por uno de los vecinos, quien decidió llamar a los bomberos. En cuestión de minutos ellos llegaron para apagar las llamas dentro de la casa y de paso, salvar a la tortuga que por cierto, no se veía muy feliz que digamos cuando los bomberos lograron sacarla de su casa con vida y sin ningún daño.

“Esta tortuga ha tenido un día de Navidad muy afortunado: tiene 45 años de edad y ahora, con suerte, continuará viviendo una vida larga y feliz gracias a las alarmas de humo que funcionan”, dijo el bombero Gary Wain a medios locales, a quienes enfatizó la importancia de que todos los hogares cuenten con detectores de humo en cada piso de su hogar.

No queremos sonar prejuiciosos, pero la expresión de la tortuga nos da a entender que quizá no fue un accidente y tiró la lampara a propósito. Pero bueno, ahora sus dueños ya saben que no deben dejarla sola y mucho menos en Navidad, porque seguro se siente bien feo (nos han contado).