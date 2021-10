A estas alturas ya es está medio raro que alguien no haya visto El Juego del Calamar, así que vendría sobrando eso de explicar por qué decimos que puede resultar algo apropiado que trabajadores del país de donde es originaria la serie (Corea) usen los distintivos trajes de la misma en una huelga general, ¿no?

Pero bueno, por si no la has visto, lo decimos porque en El Juego del Calamar los participantes entran precisamente porque no andan muy bien de dinero y el premio es bastante elevado como rechazarlo aunque eso signifique arriesgar la vida.

Las demanas que llevaron a una huegla general en Corea al estilo de ‘El juego del Calamar’

Y pues sí, las cosas en Corea del Sur con un importante sector de la población no andan nada bien en cuestiones económicas y eso derivó en una huelga general esta semana, huelga en la que algunos trabajadores usaron los trajes de los personajes de la serie para enviar un mensaje muy pero muy claro.

De acuerdo con información de Yonhap News Agency, la huelga allá en Corea fue convocada por la Confederación de Sindicatos de ese país, y la movilización fue bastante nutrida. Dicha agencia resume las demandas de los trabajdores de la siguiente manera:

Abolición del trabajo ‘irregular’ y extensión de la protección a todos los trabajadores

Empoderamiento de los empleados en las decisiones sobre la reestructuración económica

Nacionalización de sectores clave y socialización de servicios básicos como vivienda y educación

En Seúl se presentó la manifestación más importante

Se reporta que fueron en total 14 manifestaciones en todo el país, pero la más importante fue en la capital, Seúl. Es ahí donde varios trabajdores portaron trajes con todo y máscaras donde vemos el círculo, el triángulo y el cuadrado que tan famosos se hicieron por el éxito de El Juego del Calamar.

El grupo de trabajadores se lució con la caracterización y anduvieron con tambores, pancartas y cantos encabezando la huelga general. Una forma muy interesante de aprovechar el auge de El Juego del Calamar (mira que ya hasta su cumbia tiene) para hacer aún más ruido y visibilizar las demandas reales respecto a la economía y el trabajo allá en Corea, ¿apoco no?