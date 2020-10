“Tu mamá escogió esto”: Sujeto se graba y pide disculpas a sus hijos por asesinar a su esposa

Un hombre de 48 años llamado Trent Paschal fue capturado por las autoridades de Texas después de que asesinara a su esposa Savannah, de 30 años. Si bien el caso en sí ya era bastante indignante, Paschal llegó más lejos cuando se dio a conocer que subió a internet un video donde le pide perdón a sus hijos por lo que iba a hacer.

El video de cuatro minutos de duración que fue posteado por el propio Paschal a través de YouTube –plataforma que ya bajó el clip en cuestión – muestra al sujeto grabándose a sí mismo y pidiendo perdón a sus hijos, afirmando que lo ocurrido fue porque su mamá le fue infiel con otro hombre. Algo que descubrió un día antes de que cometiera el crimen.

Se grabó pidiendo perdón a sus hijos y justificando lo que hizo

“Yo no elegí esto, tu mamá lo eligió. Me ha estado engañando durante mucho tiempo…’Tengo un audio de ella hablando con otros chicos. No le hice nada malo”, menciona el hombre bastante alterado y que en repetidas ocasiones le dice a sus hijos que él siempre trató bien su esposa, aunque sabía que le sería infiel por la diferencia de edad.

“Me ha estado tomando por tonto. Le dije que no se metiera conmigo, que no se metiera con mis emociones… Puse todo en esta relación, no le he hecho nada a tu mamá. Nunca le pegué, nunca la he lastimado. He hecho todo lo que he podido. No he hecho nada malo”, afirmó ante la cámara con la que se grababa y donde dice verse horrible.

Se escondió en el baño de su casa y asesinó a su esposa con dos disparos

Durante el videoclip el hombre repite lo mismo varias veces y le reafirma a su hija que no era su intención asesinar a su mamá. Al final Trent le pide a la niña que haga cosas buenas de su vida para que él se sienta orgulloso y también aprovecha para agradecerle a sus padres por todo lo que hicieron por educarlo.

De acuerdo con el testimonio de la madre de Savannah, el día del incidente ambas llegaron a casa de la chica cuando Paschal apareció de la nada y amenazó a las dos con asesinarlas. A pesar de su intención el hombre sólo consiguió darle dos disparos a su esposa, los cuales fueron suficientes para que la mujer falleciera después de llegar al hospital.

Las autoridades esperan que Trent se recupere para que puedan llevarlo ante la justicia

La mamá de Savannah logró escapar y pidió ayuda a las autoridades, quienes capturaron a Trent Paschal. El hombre se encuentra grave de salud después de que los uniformados le dispararan por negarse a bajar el arma cuando era arrestado, sin embargo, las autoridades de Texas están esperando a que se recupere para que responda ante la ley por el delito de homicidio.

Por otro lado, vecinos de la zona y gente que conocía a la pareja se mostró sorprendida ante lo sucedido, pues muchos indicaron a medios locales que nunca habían visto a Trent y Savannah discutir y mucho menos sabían que entre ellos había problemas maritales que llevaran a Paschal a asesinar a su esposa.