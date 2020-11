You’re Fired!! Los memes no perdonaron a Trump tras el triunfo de Joe Biden

Todos estábamos muy pendientes del momento en que se diera a conocer (por fin) al ganador de la elección presidencial de los Estados Unidos entre Donald Trump y Joe Biden por varias razones. Nos preguntábamos qué diría el ganador; nos preguntábamos qué diría el perdedor… pero lo más esperado por muchos, sin duda, eran los memes.

Y la verdad es que si el ganador hubiera sido Donald Trump, quizá los memes no habrían estado tan rifados. Pero como perdió, la inspiración llegó fácilmente a los usuarios de Twitter y la colección de memes para celebrar (y burlarse) del todavía presidente comenzaron a salir en cuanto los medios internacionales anunciaron que Biden ya se lo había despachado gracias al triunfo en Pennsylvania.

Recordemos que cualquiera de los candidatos necesitaba llegar a los famosos 270 puntos del Consejo Electoral para acreditarse el triunfo en la elección presidencial, y esta mañana diferentes medios de Estados Unidos e internacionales informaron que Biden superó esa cifra y ya podemos dar por terminado el mandato de Donald Trump.

Pero ojo, el todavía presidente ya salió a decir que no piensa darse por vencido y se vienen batallas legales en prácticamente todos los estados clave que le dieron la victoria al candidato demócrata, por lo que los siguientes días todavía tendremos que estar pendientes de lo que las Cortes de por allá determinen.

Pero mientras eso sucede, las risas no faltan y acá están los mejores memes que nos dejó la victoria de Joe Biden —o mejor dicho, la derrota de Donald Trump, porque la neta eso viene siendo la noticia principal—. Los memes agarraron parejo, desde lo que podría estar pasando por la mente de Melania Trump, hasta una referencia del videojuego de moda: Among Us.

Bueno, sin más preámbulos, ¡que desfilen los memes!

#ByeByeTrump Goodbye man, YOU’RE FIRED even though you say you won this election by a lot pic.twitter.com/EweNAu065k

