Así como tu ex: Trump invita a un hombre a jugar golf, lo bloquea en Twitter y se hace viral

Donald Trump es una de las personas más famosas en todo el mundo. Su lugar como presidente de Estados Unidos de América le ha dado cierta popularidad, pero la realidad es que desde antes, ya gozaba de una enorme reputación al ser uno de los empresarios y millonarios más conocidos en distintas industrias, incluidas la del entretenimiento.

Trump, como todo un playboy (cof cof, amigo de Jeffrey Epstein), apareció en algunas series de los 90 como The Nanny, The Fresh Prince of Bel Air, Sex and the City, o películas como Two Weeks Notice, The Little Rascals, Zoolander, y más, quizá demasiados cameos.

También puedes leer: #PIZZAGATE, TRUMP, ANONYMOUS Y LA LISTA NEGRA: ¿DE QUÉ TRATA EL CASO DE JEFFREY EPSTEIN?

Una de las más populares, es la segunda entrega de Mi pobre angelito, y es justo ésta película la conexión de la historia que les vamos a contar hoy. Resulta que la cuenta oficial de Twitter Today’s Golfer, una revista de golgfistas, preguntó a sus seguidores mencionar alguna celebridad con la que les gustaría jugar golf.

Un sujeto llamado Liam Bennett de Gales, en el Reino Unido, respondió al decir que le gustaría jugar golf con Donald Trump porque el señor lo hizo muy bien en Mi pobre angelito 2. Nosotros entendemos el sarcasmo, pero el presidente de EUA no… por lo que se sintió halagado con la mención le escribió directamente a Liam Bennett.

“Hola, Liam. Vi que quieres jugar golf conmigo. La próxima vez que vaya a Inglaterra, te llevaré a ti y a tu familia a mi campo en el Trump International de Escocia. Es el MEJOR campo en el MUNDO“. El presidente de la potencia mundial se toma la molestia de invitarte a jugar golf con él en su campo privado en un país ajeno al tuyo.

Pero no fue suficiente para Liam Bennett, quien respondió de una manera muy honesta a Trump: “Wow, muchas gracias por escribirme, pero creo que eres un ser humano despreciable y si pudiera jugar golf contigo, aún así no querría hacerlo. ¿Qué me dices de renunciar?“.

Último acto: Donald Trump bloquea a Liam Bennett.

Toda esta historia la contó Liam en su cuenta de Twitter y ahora se hizo viral. De este modo, un periodista de The Sun, un medio británico, lo buscó quizá para realizar una entrevista sobre este tema. ¿Pero qué hizo Bennett? “Perdón, Joe (periodista), no es nada personal, pero tu jefe también es una persona despreciable y no tengo nada qué hacer con ustedes. #dontbuythesun #jft96“.

Rupert Murdoch es el director ejecutivo de algunos medios internacionales como The Sun, un periódico de circulación nacional de tintes conservadores que se ha ganado la fama de difundir fake news. Y de ahí viene el desprecio de Bennett.

Sin embargo, en su tuit vemos que agrega el #jft96, el cual hace referencia a la tragedia de 1989 en el estadio Hillsborough en Inglaterra donde murieron 96 aficionados del Liverpool. Las malas condiciones del estadio y el hecho de que dejaron pasar a más personas de las que cabían, provocó que se aplastaran entre aficionados, dando una trágica suma de 96 personas fallecidas, entre ellos niños.

The Sun, cuatro días después de la tragedia, lanzó en su portada un artículo titulado “The Truth” donde acusaba a los aficionados del Liverpool como responsables del incidente en una época en la que el gobierno ya tenía en la mira a los hooligans por actos de violencia. Desde ese momento, la afición de este equipo de futbol, no menciona siquiera al periódico y lo llama The Scum.

Wow, that was a wild few minutes where the actual President of the USA was following me on Twitter and even sent me a message. Shame it ended so badly 😭 pic.twitter.com/KejDKTleNu — Liam Bennett (@ljkbennett) June 11, 2020

Para finales de mayo de 2020, Estados Unidos seguía siendo el epicentro de la pandemia por el COVID-19 al registrar más de 100 mil muertes relacionadas al contagio del virus en el país. Sin embargo, Trump, un miembro muy activo de Twitter donde revela que ha estado tomando hidroxicloroquina, donde ataca a la misma red social por intentar manchar las próximas elecciones presidenciales, y donde ha tomado partido en la relación de Kristen Stewart y Robert Pattinson, no ha dicho nada de la gravedad del asunto con las muertes registradas por coronavirus en Estados Unidos.

En lugar de eso, el presidente se fue a jugar golf.