En tu depa o con roomies: ¿Vale la pena que tengas un Seguro de Hogar?

Si algo nos ha enseñado este 2020, es que hay que estar preparados para todo, hasta para lo impensable. Por más apocalíptico que se pueda volver el mundo a veces, muchas cosas nos pueden dar cierta tranquilidad. Entre más preparados estemos para momentos que podrían verse distantes o poco probables, menor será el impacto negativo que tenga ese inesperado suceso. Recuerda ese sabio consejo milenario: “espera lo mejor, pero prepárate para lo peor”.

En México, aún no existe una fuerte cultura en cuanto a seguros y todo dicta que, si los padres no han tenido ese hábito, es más difícil que los hijos lo adquieran. Ahora bien, es requisito tener seguro de auto para, en sí, poder circular y atender cualquier situación pero… ¿qué pasa con el resto? Seguro de vida, seguro de gastos médicos mayores; si bien te va, en tu empresa te pueden otorgar uno, pero hay otro tipo de seguro que tiene un creciente mercado en el mundo y puedes adquirir desde $8 pesos diarios.

Seguro de Hogar

El Seguro de Hogar es aquél que protege ya sea tu hogar (propio) o incluso solamente lo que está en el interior; que posiblemente te haya costado más meterle, como electrónicos y línea blanca.

La gente tiene el concepto de que un seguro de hogar sólo protege si eres propietario de un inmueble, pero es totalmente falso. Aún si estás rentando, desde 3 mil pesos anuales puedes proteger tus pertenencias; ya sea que vivas solo, con roomie, o estés pagando tu crédito, puedes –y deberías– proteger tu patrimonio. Esa lava-secadora por la que tanto ahorraste es parte de él.

¿Exactamente qué ‘asegura’ este Seguro?

Eso es lo padre: tú puedes elegir desde cuánto y hasta qué proteger. Ya comentamos que no necesitas ser dueño del inmueble donde vives para contratar un seguro así. Entonces quedan dos escenarios: el primero, es que estás rentando. Si estás rentando, puedes ajustar (quitar o agregar) las asistencias y coberturas disponibles. Tú decides de acuerdo a tu presupuesto, y no; no importa con quién vivas. Te dejamos por acá el cotizador de BBVA.

Si eres dueño del inmueble, incluso si lo rentas a alguien más, también lo puedes asegurar. Este seguro incluye desde cosas básicas como la estructura de la casa y objetos en su interior, hasta protección contra incendios, robos, huracanes y sismos. Todo depende de tus necesidades y tu presupuesto.

Cerrajero, plomero, electricista: también a la orden

Así es, el Seguro de Hogar también contempla esos pequeños detallitos, esas reparaciones que siempre forman parte del mantenimiento de una casa, como los de cerrajería, plomería, electricista, albañil, pintor y demás. “Mejorando tu casa“, una asistencia con la que puedes echarle una manita de gato a tu casa.

¡Y hasta incluye a tus mascotas!

El Milaneso y el Michi también entran en ese seguro, pues son parte de tu bello hogar. Este seguro brinda estética, vacunas, consultas veterinarias y hasta pensiones, para que no lo dejes solito.

Ver en YouTube

Adicionalmente, el Seguro de Hogar de BBVA incluye asistencia médica, que te permite contar con: orientación telefónica o por videollamada sin costo y sin límites, enfermeras, médico a domicilio y hasta ambulancias.

Te dejamos por acá un link que te puede servir para despejar dudas y evaluar cuál de todas las opciones es la mejor para ti. Lo padre de este seguro, es que funciona como Netflix: tiene una vigencia anual y una renovación automática, pero lo puedes cancelar cuando tú quieras.