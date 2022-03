Contar tu mejor experiencia festivalera puede llevarte al Tecate Pal Norte, acá te decimos cómo

Acudir a un festival de música debería ser considerado un acto terapéutico, por todas las endorfinas que liberamos entre risas, baile, aplausos, los palomazos que nos aventamos cantando a todo pulmón, sin importar que al día siguiente amanezcamos sin voz, ¿y por qué no? también se vale echar la lagrimita… pero solo de emoción al oír nuestras rolas favoritas -no llore, nomás acuérdese-.

Y es que estos eventos aparte de darnos chance de disfrutar en directo a las bandas que amamos, también nos dan la oportunidad de descubrir propuestas que quizá no teníamos en el radar, y más si se trata de un festival tan diverso como Tecate Pal Norte, que no por nada es considerado uno de los más importantes, ya no solo de México, sino a nivel mundial. Y tú debes estar ahí.

Algo bien chido del Tecate Pal Norte es que siempre se respira una vibra increíble y es ese mismo ambiente el que nos ha llevado a vivir experiencias inolvidables a todos los que alguna vez hemos asistido.

Podríamos contarte un chorro de historias pero solo por mencionar algunas, están la el vato que le propuso matrimonio a su chica durante la presentación de Carla Morrison, la morra que se hizo viral por pedir ayuda en Twitter para localizar a un chico que conoció en el festival y que perdió su número (y sí dio con él), el dude que por azares del destino tuvo la suerte de tomarse la foto con su banda favorita… pero ahora es momento de que cuentes la tuya para ganar un abono doble para Tecate Pal Norte 2022.

¡Participa y lánzate al Tecate Pal Norte 2022!

La onda es así: Bacardí, patrocinador oficial, se va a mochar con un abono doble para las 20 personas que cuenten el mejor recuerdo que tengan o que hayan vivido en un concierto o festival (sin importar cual). Lo único que tienes que hacer es entrar a este link, registrarte con tus datos correctos y en un espacio de 200 caracteres completar la frase: “Una vez en…” con tu historia. Eso sí, métele nitro porque tiene hasta el 21 de marzo para participar.

Ojo, la dinámica solo es para mayores de edad y si compartes tu participación en Twitter tienes más posibilidades de ganar. Así que si no tienes boletos, no te des por vencido y éntrale a esta promo para darlo todo en el Tecate Pal Norte 2022 con Bacardí.