Twitter ‘bloquea’ las publicaciones de algunas cuentas verificadas por el hackeo

Hace unas horas en este miércoles 15 de julio, hackearon decenas de cuentas verificadas en Twitter y de personajes importantes de distintas industrias como Elon Musk y Bill Gates, dos de los empresarios más conocidos en el mundo. Pero también fueron hackeadas las cuentas oficiales de Apple, Joe Biden, Barack Obama, Jeff Bezos, Warren Buffet, Kanye West, Michael Bloomberg y más, en uno de los ataques más grandes de los últimos meses.

A partir de esto, parece que Twitter tomó medidas para revisar la seguridad de sus usuarios, sobre todo aquellos que tienen millones de seguidores como el caso de Gates, quien registra más de 51 millones de follows en todo el mundo.

De este modo, Twitter “bloqueó” las publicaciones de algunas cuentas verificadas. Sí, algunas cuentas que tienen la palomita en su nombre, no pudieron (unos cuantos siguen) publicar absolutamente nada desde las 5 pm. No eran capaces de enviar mensajes ni hacer tuits nuevos, pero sí de dar RT a otras publicaciones. Se limitó la capacidad de uso de Twitter e incluso, se limitó la posibilidad de cambiar contraseñas.

.No se trata de un comunicado oficial, pero ya van varias cuentas verificadas que no pueden realizar publicaciones … y todo coincide con el hackeo masivo de hace unas horas.

Pues bien, no hay mejor palabra para describir el hackeo que como una enorme estafa digital de criptomonedas conocidas como Bitcoin. Tal cual, en la cuenta de Bill Gates apareció un tuit donde se lee: “Estaré duplicando todos los pagos que se hagan a mi cuenta BTC en los próximos 30 minutos. Si envías 1,000, yo te enviaré 2,000“. Por supuesto que se refiere a dinero, en dólares.

La gente comenzó a enviar dinero a la dirección de Bitcoin que se puso en la misma publicación. Elon Musk hizo lo “mismo”. Publicó que durante 30 minutos, estaría devolviendo una cantidad duplicada a las personas que “depositaran” en la dirección del tuit.

Casi de manera inmediata, las publicaciones fueron eliminadas. Pero como mencionamos, se trata de personas que tienen millones de seguidores que están, además, pendientes de lo que publican.

Completamente, y muchos cayeron en esta estafa. La cuenta de BTC publicada en el Twitter oficial de Bill Gates y Elon Musk, hasta este momento (18:24 pm), reunió 12 bitcoins – 12.86189859 BTC, para ser más exactos.

Eso, en dólares se traduce a 118 mil 254. ¿Y acá de a cuánto tocaría? En 2 millones 464 mil 333 pesos mexicanos. La criptomoneda descentralizada como en el caso de Bitcoin, será muy complicada de rastrear de acuerdo con los especialistas.

No es la primera vez que hackean cuentas de personajes de alto perfil en Twitter; sin embargo, esto pone en jaque la seguridad de los millones de usuarios que están registrados en Twitter. Y en este caso en específico, define una enorme laguna en tema de seguridad para personas, insistimos, que tienen muchos seguidores y un nivel de influencia inmenso.

En otras palabras, estos hackeos masivos, que forman parte de una operación compleja, pueden romper con algunos temas más delicados.

Algunos usuarios reaccionaron ante la ausencia de publicaciones de cuentas verificadas:

All verified accounts are locked and can’t tweet. It’s our time to shine boys pic.twitter.com/LZIu3VX5gR

— Stephen A. Smith Burner (@SASBurnerAcct) July 15, 2020