Ya cayó la voladora: Twitter limitará el alcance de los tuits que sean copiados

Muchos hemos sido testigos de cómo en Twitter hay cuentas que se dedican a tomar tuits ‘prestados’ y reciben miles de likes, a comparación de sus creadores originales que sólo se quedan en la oscuridad de la red social viendo cómo otros reciben las palmas. Bueno, pues parece que esa vieja práctica podría llegar a su fin.

El equipo de Twitter se ha dado cuenta de cómo el ‘copy paste’ ha crecido de manera considerable en los últimos años, esto por usuarios que buscan replicar un contenido para tener más interacciones. Por ello, la plataforma ha anunciado que tomará cartas en el asunto con tal de disminuir esta practica. ¡Enemigos del heredero, temed!

A través de un artículo publicado en su ‘Centro de ayuda‘, la red social del pajarito azul ha informado que comenzará a limitar el alcance de los tuits que puedan parecer comportamiento abusivo o spam. “Cuando se informa o detecta un abuso o manipulación de nuestro servicio, podemos tomar medidas para limitar el alcance de los Tweets de una persona”, menciona la plataforma.

Con esto, Twitter deja en claro que eso no quiere decir que ellos bloquearán, limitarán ni eliminarán contenido “en función de los puntos de vista u opiniones de una persona”. En realidad, las personas que copien y peguen cualquier contenido para hacer crecer hashtags o simplemente quienes se robaron un chiste, tendrán menos visibilidad que los autores originales.

We’ve seen an increase in ‘copypasta,’ an attempt by many accounts to copy, paste, and Tweet the same phrase. 🍝🔁

When we see this behavior, we may limit the visibility of the Tweets. https://t.co/OCVudJPXPm

— Twitter Comms (@TwitterComms) August 27, 2020